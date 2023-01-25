https://sputniknews.com.tr/20230125/demokrat-parti-sozcusu-neslihan-cevik-kilicdaroglunun-adayligi-nesnenin-dogasina-uygun-1066219547.html

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nesnenin doğasına uygun

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nesnenin doğasına uygun

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konukları; Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik oldu. Çevik, ‘Yeter Söz Milletindir’... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:00+0300

2023-01-25T21:00+0300

2023-01-26T16:26+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

demokrat parti (dp)

kemal kılıçdaroğlu

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Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nesnenin doğasına uygun Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nesnenin doğasına uygun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret ederek, Demokrat Parti’nin 1950 yılındaki seçim sloganı ‘Yeter Söz Milletindir’ ifadesini kullanmasını eleştiren Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, ‘Demokrat Parti’nin misyonunu, fikrini ve bu sloganın mirasını taşıyan parti biziz’ dedi.‘Güler misiniz ağlar mısınız’Neslihan Çevik, AK Parti’nin Demokrat Parti lideri, eski Başbakan Adnan Menderes’i veya 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı değil, Seyyit Kutub’u, Muhammed Abduh’u referans aldığını belirterek şöyle konuştu:‘Demokrat Parti’nin misyonunu, fikrini ve bu sloganın mirasını taşıyan parti biziz. Bugün merhum Özal’ın, Menderes’in mirası da bizde. O koltukta oturan da Sayın Gültekin Uysal. Yeter söz milletindir derken 20 senedir iktidardasınız. Söz sırası yeni mi millete geldi? Millete rağmen yönetiriz zihniyetini şüphe götürmez şekilde ortaya koyuyor. Bu sloganla 14 Mayıs’ı de facto ilân edilmesi aslında genel tavırlarında da gördüğümüz gibi Demokrat Parti arazisinde bir kaçak plaza kurma çabası. Demokrat Parti’nin de silüetini bozma çabası. Biz buna müsade etmeyiz. Bundan da öte burada maya tutmaz. Kimin bu slogan diye soruluyor ya kendinden belli. Gerek Cumhurbaşkanı olsun, gerek AK Parti temsilcileri olsun merhum Özal ve Menderes’e böyle bir tarihi devamlılık yaratmaya çalışacak referanslar da kullanmaya çalıştılar. Ancak şunun altını çizerek söylüyorum; bugün geldikleri noktada öyle görülüyor ki referansları Özal ve Menderes değildir. Mısır’ın Seyyid Kutub’udur, Afgani Muhammed Abduh’dur… Nitekim demokrasi bir tramvaydır işimiz bitince ineriz diyen bir siyasal islamcı tavra dönüşmüş siyasal akımın merkez sağın temsili olan ‘yeter söz milletin’ sloganını miras alıyoruz demesine ağlar mısınız güler misiniz.’‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nesnenin doğasına uygun’Çevik, Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili görüşlerini de aktardı. Adayın masadan çıkması gerektiğini, ana muhalefet liderinin de doğal aday olduğunu söyleyen Çevik’e göre; siyasi sorumluluğu olan, bedel ödemiş ve siyasal bir tabana sahip Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nesnenin doğasına uygun:‘Biz başından beri bir prensip ortaya koyduk. Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı’nın siyasal sorumluluğu olan, belirli siyasal faturalar ödemiş ve siyasal bir tabanı olan bir lider olması gerekli. Bu hem geçiş sürecinde bize bir garanti sağlayacaktır, sonuçta bir tek adam patolojisinden geçiyoruz, hem de devlet kadrolarını tanıması ve birtakım pratik şekilde hareket edebilecek bir gündemi olması lazım. Bir diğeri başından beri söylediğimiz Altılı Masa’nın bir bileşeni olan ana muhalefet liderinin adaylığının nesnenin doğasına çok uygun bir tavır olduğunu söyledik. Buna ek olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun son birkaç senedir oynadığı rol ama bunun dışında toplumsal helalleşme çağrısını da önemli gördük. Demokrasi sadece seçimle olacak bir şey değil. Toplumdaki uzlaşmayı sağlamamız lazım. Bu anlamda biz Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığının oldukça doğal olduğunu düşündük.’

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, demokrat parti (dp), kemal kılıçdaroğlu, аудио