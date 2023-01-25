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CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
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seçim
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Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:"Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"
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kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim
kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim

CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu

12:30 25.01.2023 (güncellendi: 12:32 25.01.2023)
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur" dedi.
Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.
Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"
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