https://sputniknews.com.tr/20230125/chp-liderinin-danismani-erdogan-toprak-kararimiz-net-diyerek-acikladi-adayimiz-kilicdaroglu-1066152327.html

CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu

CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T12:30+0300

2023-01-25T12:30+0300

2023-01-25T12:32+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

seçim

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Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:"Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"

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kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim