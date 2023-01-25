https://sputniknews.com.tr/20230125/chp-liderinin-danismani-erdogan-toprak-kararimiz-net-diyerek-acikladi-adayimiz-kilicdaroglu-1066152327.html
CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:30+0300
2023-01-25T12:30+0300
2023-01-25T12:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
seçim
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Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:"Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"
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MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim
kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim
CHP liderinin Danışmanı Toprak, 'Kararımız net' diyerek açıkladı: Adayımız Kılıçdaroğlu
12:30 25.01.2023 (güncellendi: 12:32 25.01.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur" dedi.
Habertürk'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak, aday belirleme yöntemini liderlerin belirleyeceğini söyledi.
Toprak, "Kılıçdaroğlu’nun bir başka ismi önereceği doğru mu?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Kesinlikle yanlış. Kararımız net, bizim adayımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bunun dışında da bir kararımız yoktur. Tabii adayın kim olacağına karar verecek olan da Altılı Masa’daki liderlerdir…"