https://sputniknews.com.tr/20230125/bm-kalkinma-programi-eski-muduru-soral-erdogan-abd-feto-ve-pkk-ile-mucadelede-yalniz-1066163590.html

BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Soral: Erdoğan, ABD, FETÖ ve PKK ile mücadelede yalnız

BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Soral: Erdoğan, ABD, FETÖ ve PKK ile mücadelede yalnız

Kalkınma ekonomisti ve BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Bartu Soral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış güçler tarafından bir saldırı altında olduğunu... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:54+0300

2023-01-25T15:54+0300

2023-01-25T15:54+0300

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BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Soral: Erdoğan ABD, FETÖ ve PKK ile mücadelede yalnız BM Kalkınma Programı Eski Müdürü Bartu Soral, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Kalkınma Ekonomisti ve BM Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral konuk olarak katıldı. Soral programda, yaklaşan seçimlere ve değişen dünya düzenine yönelik değerlendirmelerde bulundu.‘Türk milleti mandacı zihniyetten rahatsız’Erdoğan’ın dışarıdan bir saldırı altında olduğunu dile getiren Soral, ekonomide oy kaybettiren zorlukların yanında Türk milletinin başı dik bir ülke hasretinde olduğu; bu noktada da Erdoğan’ın avantaj sağladığı görüşünde. Soral, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirdi:‘6’lı masanın seçim kazanma şansını görmüyorum’Yaklaşan seçim atmosferinde 6’lı masanın politikalarını da değerlendiren Soral, “Babacan ‘Biz anayasadan Türklüğü sileceğiz’ diyor. Davutoğlu ‘Artık her Türk Kürtçe de öğrenecek’ diyor. Bunların ciddiyetle, akılla, izanla açıklanabilir olaylar değil. Bunları da yapamazsınız. İstersen iktidar ol yine yapamazsın. 6’lı masa bir araya geldi ve mutabakat metni imzaladı. ‘Biz kendimize 1921 anayasasını kendimize temel alıyoruz’ dediler. Yani ‘federasyonların olduğu ve Türk’ün olmadığı bir anayasayı temel alıyoruz’ diye ilan ettiler. Bu belki gündeme az geldi, çok geldi ama bu korkunç bir hareket. Bitmedi; CHP’nin genel başkanı PKK’lı danışman aldı ve Rudaw TV’ye CHP’de Atatürk’ün partisinde söyleşi yaptırıp Türk bayraklarını kaldırabildiler. Şimdi bu haliyle bütün ekonomideki sıkıntılara ve yanlış politikalara ve cumhurbaşkanlığının hatalı kadrolaşmasına rağmen 6’lı masanın seçim kazanma şansını ben görmüyorum açıkçası” şeklinde konuştu.‘AB Ukrayna’da ABD’nin 51. eyaleti gibi davrandı’Avrupa Birliği’ni (AB) Ukrayna’da ABD’nin kışkırttığı bir savaşa ‘balıklama dalmak’ ve insaniyet sınırları içerisinde olmayan yaptırımlar uygulamakla eleştiren Soral, Batı’nın gerçek yüzünün ne olduğunun görüldüğü bir süreçten geçildiğini bildirdi:‘NATO’nun saldırıları Rusya ve Türkiye’ye yönelik’Türkiye’nin NATO ve AB tarafından Anadolu’ya hapsedilmek istendiğini kaydeden Soral, saldırıların bölgemizde Rusya ve Türkiye’ye; Pasifik’te ise Çin’e yönelik olduğunu dile getirdi. Soral, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Planlı ekonomiden başka çıkış yok’Türkiye’nin eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Soral, teknoloji üretecek beyinlerin önemine vurgu yaparak kalkınma konusundaki tavsiyelerini şöyle sıraladı:‘Dünya Bankası ve IMF yoksul ülkelerin sömürülmesini sağlıyor’Dünya Bankası ve IMF’den politika önerisi alıp kalkınan bir ülkenin dünya tarihinde görülmediğini bildiren Soral, bu örgütlerin gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere bağımlı kalmasını sağladıklarını savundu. Soral, şunları söyledi:

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