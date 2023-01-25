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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/bloomberg-abd-ukraynaya-31-m1-abrams-tanki-gonderecek-1066174865.html
Bloomberg: ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı gönderecek
Bloomberg: ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı gönderecek
ABD'nin Ukrayna'ya toplam 400 milyon dolar değerinde 31 M1 Abrams tankı göndereceği belirtildi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T18:35+0300
2023-01-25T18:35+0300
ukrayna krizi
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Almanya'nın aylardır süren tartışmaların ardından Kiev'e ağır tank desteği sağlama kararı alması sonrası ABD'nin de M1 Abrams tanklarını göndermeye hazırlandığı ifade ediliyor.Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Başkan Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili çalışmalar kapsamında bu ülkeye toplam 400 milyon dolar değerinde 31 M1 Abrams tankı gönderme kararı aldı.Biden, bu akşam saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusunda açıklama yapması bekleniyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/kremlinden-batiya-uyari-ukraynaya-gondereceginiz-tanklar-da-yanacak-1066159479.html
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abrams, abd, ukrayna, tank
abrams, abd, ukrayna, tank

Bloomberg: ABD, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı gönderecek

18:35 25.01.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZM1 Abrams
M1 Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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ABD'nin Ukrayna'ya toplam 400 milyon dolar değerinde 31 M1 Abrams tankı göndereceği belirtildi.
Almanya'nın aylardır süren tartışmaların ardından Kiev'e ağır tank desteği sağlama kararı alması sonrası ABD'nin de M1 Abrams tanklarını göndermeye hazırlandığı ifade ediliyor.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Başkan Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya tank sevkiyatıyla ilgili çalışmalar kapsamında bu ülkeye toplam 400 milyon dolar değerinde 31 M1 Abrams tankı gönderme kararı aldı.

Biden, bu akşam saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyerek Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusunda açıklama yapması bekleniyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya ağır tank gönderme planını teknolojik açıdan başarısız bir plan olduğunu ve Rus ordusunun diğer silahları olduğu gibi tankları da imha edeceğini vurgulamıştı.
Kremlin - Gün batımı - Moskova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
Ukrayna krizi
Kremlin'den Batı'ya uyarı: Ukrayna'ya göndereceğiniz tanklar da yanacak
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