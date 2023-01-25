https://sputniknews.com.tr/20230125/birlesik-metal-is-genel-baskani-serdaroglu-yasaklanan-grevde-uzlasma-saglandi-yuzde-115-zam-1066166768.html
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: Yasaklanan grevde uzlaşma sağlandı, yüzde 115 zam
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: Yasaklanan grevde uzlaşma sağlandı, yüzde 115 zam
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Schneider Enerji işçilerinin işveren tarafı ile uzlaşma sağladıklarını açıklayarak, ‘Toplamda yüzde... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:21+0300
2023-01-25T16:21+0300
2023-01-25T16:21+0300
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birleşik metal iş sendikası
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Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: Yasaklanan grevde uzlaşma sağlandı, yüzde 115 zam
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: Yasaklanan grevde uzlaşma sağlandı, yüzde 115 zam
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşik Metal-İş Sendikası işçilerinin Kocaeli Çayırova'da gerçekleştirdikleri grev 24 Ocak 2023 itibarıyla 60 gün süreyle ertelendi. Konuya ilgili Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Adnan Serdaroğlu, işveren tarafı ile gerçekleştirilen son görüşmede karşılıklı anlaşma sağladıklarını belirtti.‘Beklentilerimizin üstünde bir anlaşma sağladık’Türkiye’de özel sektörde örgütlenmenin zorluklarından bahseden Serdaroğlu, Türkiye’deki şirketlerin büyük kârlar elde ettiğini belirterek anayasaya aykırı bir tavrı tanımadıklarını söyledi. Serdaroğlu, ‘İşçilerimiz Mart ayında yapılacak ekstra yüzde 18’lik bir zam ile birlikte toplamda yüzde 115 civarında bir zam almış olacaklar. Türkiye gibi zor koşullar altında yaşayan bu işçilerin çok daha fazlasını hak ettiklerini biliyoruz ama biz yine de istediğimiz bir zam oranının üzerinde bir teklif aldık.’ dedi.‘TÜİK’in enflasyon verileri bizi işveren ile çatışmaya zorluyor’Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Türkiye’de örneği olmayan başarılı sözleşmelere imza attıklarını söyleyen Serdaroğlu, verdikleri bu mücadeleleri sınıfsal bir görev olarak gördüklerini belirtti. Serdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmadıklarını belirtirken bizler DİSK’in enflasyon araştırmalarını dikkate alıyoruz dedi. Serdaroğlu, ‘TÜİK doğru enflasyon rakamlarını açıklamayarak bizi işveren tarafı ile çatışmaya zorluyor.’ ifadelerini kullandı.
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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radyo, grev, grev hakkı, sendika, birleşik metal iş sendikası, аудио
radyo, grev, grev hakkı, sendika, birleşik metal iş sendikası, аудио
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Serdaroğlu: Yasaklanan grevde uzlaşma sağlandı, yüzde 115 zam
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Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Schneider Enerji işçilerinin işveren tarafı ile uzlaşma sağladıklarını açıklayarak, ‘Toplamda yüzde 115 civarında bir zam almış olacaklar’ dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşik Metal-İş Sendikası işçilerinin Kocaeli Çayırova'da gerçekleştirdikleri grev 24 Ocak 2023 itibarıyla 60 gün süreyle ertelendi. Konuya ilgili Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Adnan Serdaroğlu, işveren tarafı ile gerçekleştirilen son görüşmede karşılıklı anlaşma sağladıklarını belirtti.
‘Beklentilerimizin üstünde bir anlaşma sağladık’
Türkiye’de özel sektörde örgütlenmenin zorluklarından bahseden Serdaroğlu, Türkiye’deki şirketlerin büyük kârlar elde ettiğini belirterek anayasaya aykırı bir tavrı tanımadıklarını söyledi. Serdaroğlu, ‘İşçilerimiz Mart ayında yapılacak ekstra yüzde 18’lik bir zam ile birlikte toplamda yüzde 115 civarında bir zam almış olacaklar. Türkiye gibi zor koşullar altında yaşayan bu işçilerin çok daha fazlasını hak ettiklerini biliyoruz ama biz yine de istediğimiz bir zam oranının üzerinde bir teklif aldık.’ dedi.
‘TÜİK’in enflasyon verileri bizi işveren ile çatışmaya zorluyor’
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Türkiye’de örneği olmayan başarılı sözleşmelere imza attıklarını söyleyen Serdaroğlu, verdikleri bu mücadeleleri sınıfsal bir görev olarak gördüklerini belirtti. Serdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmadıklarını belirtirken bizler DİSK’in enflasyon araştırmalarını dikkate alıyoruz dedi. Serdaroğlu, ‘TÜİK doğru enflasyon rakamlarını açıklamayarak bizi işveren tarafı ile çatışmaya zorluyor.’ ifadelerini kullandı.