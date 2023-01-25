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https://sputniknews.com.tr/20230125/bilirkisi-scooter-kazasinda-hayatini-kaybeden-dilara-gulu-asli-kusurlu-buldu-1066164746.html
Bilirkişi, scooter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu
Bilirkişi, scooter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu
İstanbul Şişli'de geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen ve 23 yaşındaki Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği scooter kazasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:03+0300
2023-01-25T16:03+0300
yaşam
scooter
kaza
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İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.AA'da yer alan habere göre, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan A. ve avukatı Erhan Oğuz Düzcü ile maktul Gül'ün ailesinin avukatı Vahit Kuzu katıldı.Duruşmada, olay yerinde yapılan keşfin yapıldığı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği belirtildi. Raporda, maktul Dilara Gül'ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken scooterla Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği, bu nedenle "şerit halinde bulunma" maddesini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.Gül'e çarpan araç sürücüsü Hakan A.'ın ise Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametine turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrini devam ettirdiği aktarılan raporda, sürücünün hız azaltma kurallarını ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu kaydedildi.Adli kontrol kararı verilmiştiDuruşmada, taraflara bilirkişi raporuna karşı diyecekleri soruldu. Avukat Kuzu, raporu kabul etmediklerini belirterek, "Mahkemenize ibraz ettiğim fotoğrafta 30 kilometre hız sınırı olmasına rağmen, bilirkişi 150 metre geriden 40 kilometre hız limiti tabelasını çekerek rapor hazırlamıştır. Dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini istiyoruz. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devam etmesini talep ediyoruz." dedi.Sanığın avukatı Düzcü ise raporun hakkaniyet çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Raporu genel olarak kabul ettiklerini dile getiren Düzcü, "Yalnızca müvekkilin hızıyla ilgili bölüme katılmıyoruz. Sunduğumuz evraklar incelendiğinde müvekkilin kusurlu olmadığı anlaşılacaktır. Dosyanın ATK'ye gönderilmesi hususu mahkemenizin takdirindedir. Müvekkil hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.Mahkeme, kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine hükmetti. Sanık Hakan A.'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, sanığın haftada bir gün evine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.
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scooter, kaza
scooter, kaza

Bilirkişi, scooter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül'ü asli kusurlu buldu

16:03 25.01.2023
© DHADilara Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Dilara Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© DHA
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İstanbul Şişli'de geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen ve 23 yaşındaki Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği scooter kazasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Davada hazırlanan bilirkişi raporunda, genç kızın kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi
İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan A. ve avukatı Erhan Oğuz Düzcü ile maktul Gül'ün ailesinin avukatı Vahit Kuzu katıldı.
Duruşmada, olay yerinde yapılan keşfin yapıldığı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği belirtildi. Raporda, maktul Dilara Gül'ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken scooterla Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği, bu nedenle "şerit halinde bulunma" maddesini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.
Gül'e çarpan araç sürücüsü Hakan A.'ın ise Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametine turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrini devam ettirdiği aktarılan raporda, sürücünün hız azaltma kurallarını ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Adli kontrol kararı verilmişti

Duruşmada, taraflara bilirkişi raporuna karşı diyecekleri soruldu. Avukat Kuzu, raporu kabul etmediklerini belirterek, "Mahkemenize ibraz ettiğim fotoğrafta 30 kilometre hız sınırı olmasına rağmen, bilirkişi 150 metre geriden 40 kilometre hız limiti tabelasını çekerek rapor hazırlamıştır. Dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini istiyoruz. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devam etmesini talep ediyoruz." dedi.
Sanığın avukatı Düzcü ise raporun hakkaniyet çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Raporu genel olarak kabul ettiklerini dile getiren Düzcü, "Yalnızca müvekkilin hızıyla ilgili bölüme katılmıyoruz. Sunduğumuz evraklar incelendiğinde müvekkilin kusurlu olmadığı anlaşılacaktır. Dosyanın ATK'ye gönderilmesi hususu mahkemenizin takdirindedir. Müvekkil hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Mahkeme, kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine hükmetti. Sanık Hakan A.'ın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, sanığın haftada bir gün evine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.
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