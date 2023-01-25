https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-cumhuriyetcilerin-ekonomimizi-mahvetmesine-izin-vermeye-niyetim-yok-1066142010.html
Biden: Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok
Biden: Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok
ABD Başkanı Joe Biden, bir grup Demokrat Kongre üyesiyle bir araya gelerek ekonomi planları, ülkede artan silahlı şiddet saldırıları ve Ukrayna'ya verilen... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T04:42+0300
2023-01-25T04:42+0300
2023-01-25T04:42+0300
dünya
joe biden
kongre
abd demokrat parti
ekonomi
görüşme
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Bir grup Demokrat milletvekilini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin ekonomi politikalarına yüklendi.Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve Sosyal Güvenlik harcamalarında kesintiye gidilmesini talep eden Cumhuriyetçileri "aşırıcı" olarak niteleyen Biden, "Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok" ifadesini kullandı.Biden, Kongre üyeleriyle başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere dış politika konularını da masaya yatırdıklarını belirtti.Ülkede son dönemde artan silahlı saldırıların da gündemde olduğunu kaydeden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, iki gün arayla silahlı şiddet saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletini ziyaret edeceğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230124/bidendan-silahli-siddet-eylemlerinin-onlenmesi-icin-kongreye-cagri-1066129664.html
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joe biden, kongre, abd demokrat parti, ekonomi, görüşme
joe biden, kongre, abd demokrat parti, ekonomi, görüşme
Biden: Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok
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ABD Başkanı Joe Biden, bir grup Demokrat Kongre üyesiyle bir araya gelerek ekonomi planları, ülkede artan silahlı şiddet saldırıları ve Ukrayna'ya verilen destek başta olmak üzere dış politika konularını görüştü. Biden, "Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok" dedi.
Bir grup Demokrat milletvekilini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin ekonomi politikalarına yüklendi.
Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve Sosyal Güvenlik harcamalarında kesintiye gidilmesini talep eden Cumhuriyetçileri "aşırıcı" olarak niteleyen Biden, "Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok" ifadesini kullandı.
Biden, Kongre üyeleriyle başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere dış politika konularını da masaya yatırdıklarını belirtti.
Ülkede son dönemde artan silahlı saldırıların da gündemde olduğunu kaydeden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, iki gün arayla silahlı şiddet saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletini ziyaret edeceğini duyurdu.