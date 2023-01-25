https://sputniknews.com.tr/20230125/biden-cumhuriyetcilerin-ekonomimizi-mahvetmesine-izin-vermeye-niyetim-yok-1066142010.html

Biden: Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok

Biden: Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok

ABD Başkanı Joe Biden, bir grup Demokrat Kongre üyesiyle bir araya gelerek ekonomi planları, ülkede artan silahlı şiddet saldırıları ve Ukrayna'ya verilen... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T04:42+0300

2023-01-25T04:42+0300

2023-01-25T04:42+0300

dünya

joe biden

kongre

abd demokrat parti

ekonomi

görüşme

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Bir grup Demokrat milletvekilini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin ekonomi politikalarına yüklendi.Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve Sosyal Güvenlik harcamalarında kesintiye gidilmesini talep eden Cumhuriyetçileri "aşırıcı" olarak niteleyen Biden, "Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesine izin vermeye niyetim yok" ifadesini kullandı.Biden, Kongre üyeleriyle başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere dış politika konularını da masaya yatırdıklarını belirtti.Ülkede son dönemde artan silahlı saldırıların da gündemde olduğunu kaydeden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, iki gün arayla silahlı şiddet saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletini ziyaret edeceğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230124/bidendan-silahli-siddet-eylemlerinin-onlenmesi-icin-kongreye-cagri-1066129664.html

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joe biden, kongre, abd demokrat parti, ekonomi, görüşme