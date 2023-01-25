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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/beyaz-saray-abrams-tanklarinin-temininde-zorluklar-olsa-da-bu-secenek-hic-goz-ardi-edilmedi-1066136959.html
Beyaz Saray: Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi
Beyaz Saray: Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T00:02+0300
2023-01-25T00:11+0300
ukrayna krizi
joe biden
abrams
abrams tankı
karine jean-pierre
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Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.Jean-Pierre, Abrams tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkati çekerek, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi.Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğine ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten Jean-Pierre, ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.Jean-Pierre, Çin'in Rusya'ya maddi desteğine ilişkin soruya, bu durumu yakından takip ettikleri, Çin hükümetiyle de Rusya'ya maddi desteğin olası sonuçları hakkında açıkça konuştukları yanıtını verdi.Bunların yanı sıra Başkan Joe Biden'ın Afrika ülkelerine seyahat gerçekleştirmeyi planladığını ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade eden Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in 25-29 Ocak'ta Gana, Mozambik ve Kenya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.Beyaz Saray Sözcüsü, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde çıkan "gizli belgeler" ile ilgili ise yasal süreçlerin devam ettiği gerekçesiyle yorum yapmayacağını söyledi. AA: ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecekÖte yandan, ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın en erken yarın olmak üzere bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracağını açıkladı.Anadolu Ajansına konuşan yetkili, "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak" dedi.Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi.ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.
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joe biden, abrams, abrams tankı, karine jean-pierre
joe biden, abrams, abrams tankı, karine jean-pierre

Beyaz Saray: Abrams tanklarının temininde zorluklar olsa da bu seçenek hiç göz ardı edilmedi

00:02 25.01.2023 (güncellendi: 00:11 25.01.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinM1 Abrams tankları
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyledi.
Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.
Jean-Pierre, Abrams tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkati çekerek, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi.
Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğine ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten Jean-Pierre, ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.
Jean-Pierre, Çin'in Rusya'ya maddi desteğine ilişkin soruya, bu durumu yakından takip ettikleri, Çin hükümetiyle de Rusya'ya maddi desteğin olası sonuçları hakkında açıkça konuştukları yanıtını verdi.
Bunların yanı sıra Başkan Joe Biden'ın Afrika ülkelerine seyahat gerçekleştirmeyi planladığını ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade eden Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in 25-29 Ocak'ta Gana, Mozambik ve Kenya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde çıkan "gizli belgeler" ile ilgili ise yasal süreçlerin devam ettiği gerekçesiyle yorum yapmayacağını söyledi.

AA: ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek

Öte yandan, ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden’ın en erken yarın olmak üzere bu hafta içinde Ukrayna'ya M1 Abrams tankları vereceklerini duyuracağını açıkladı.
Anadolu Ajansına konuşan yetkili, "Başkan Biden, en erken yarın olmak üzere, bu hafta içinde Ukrayna’ya M1 Abrams tankı sağlayacağını duyuracak" dedi.
Yetkili, açıklanacak pakette "bir tabur Abrams" olabileceğini bunun da 30 ila 50 tanka tekabül ettiğini söyledi.
ABD’nin tank taburları 44 tanktan oluşuyor.
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