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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/berlinde-havayolu-iscileri-maas-artisi-talebiyle-grevde-35-bin-yolcu-etkilendi-300-ucus-iptal-1066157510.html
Berlin'de havayolu işçileri maaş artışı talebiyle grevde: 35 bin yolcu etkilendi, 300 uçuş iptal
Berlin'de havayolu işçileri maaş artışı talebiyle grevde: 35 bin yolcu etkilendi, 300 uçuş iptal
Almanya’da havayolu işçilerinin maaşlarının yükseltilmesi talebiyle gittiği grev nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı’ndaki tüm yolcu uçuşları iptal edildi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T13:23+0300
2023-01-25T13:26+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
berlin
grev
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Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle duyurduğu 'uyarı grevi'ne başladı. Havaalanı yönetimi, grev nedeniyle yaklaşık 300 uçuşun ve 35 bin kişinin etkilendiğini, iptal edilen uçuşların yeniden planlanacağını belirtti. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi), toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki turunda havalimanı yönetimiyle yapılacak müzakerelerde baskı oluşturması için tüm işçileri 'uyarı grevi'ne katılmaya çağırdı. Sendika, yaklaşık 1500 havaalanı çalışanının greve katılmasını beklediğini aktardı. Sendika, yer hizmeti personeli için 500 euro'luk maaş artışı, güvenlik görevlilerine hafta sonu ve tatillerde çalıştığı günlerde ek ikramiye talep ediyor. Verdi temsilcisi Holger Roessler, basına yaptığı açıklamada, "Gıdada ya da benzin istasyonlarında olsun fahiş düzeydeki yüksek fiyatları herkes biliyor" dedi. Almanya'da enflasyon ekim ayında 10.4 düzeyinde zirveyi görmesinin ardından ocak ayında hükümetin müdahalesiyle 8.6 seviyesine geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230124/thy-berline-yarin-yapacagi-bazi-seferleri-grev-nedeniyle-iptal-etti-1066106245.html
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almanya, berlin, grev
almanya, berlin, grev

Berlin'de havayolu işçileri maaş artışı talebiyle grevde: 35 bin yolcu etkilendi, 300 uçuş iptal

13:23 25.01.2023 (güncellendi: 13:26 25.01.2023)
© AABerlin Brandenburg Havalimanı
Berlin Brandenburg Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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Almanya’da havayolu işçilerinin maaşlarının yükseltilmesi talebiyle gittiği grev nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı’ndaki tüm yolcu uçuşları iptal edildi.
Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle duyurduğu 'uyarı grevi'ne başladı.

Havaalanı yönetimi, grev nedeniyle yaklaşık 300 uçuşun ve 35 bin kişinin etkilendiğini, iptal edilen uçuşların yeniden planlanacağını belirtti.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi), toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki turunda havalimanı yönetimiyle yapılacak müzakerelerde baskı oluşturması için tüm işçileri 'uyarı grevi'ne katılmaya çağırdı.

Sendika, yaklaşık 1500 havaalanı çalışanının greve katılmasını beklediğini aktardı. Sendika, yer hizmeti personeli için 500 euro'luk maaş artışı, güvenlik görevlilerine hafta sonu ve tatillerde çalıştığı günlerde ek ikramiye talep ediyor.

Verdi temsilcisi Holger Roessler, basına yaptığı açıklamada, "Gıdada ya da benzin istasyonlarında olsun fahiş düzeydeki yüksek fiyatları herkes biliyor" dedi.

Almanya'da enflasyon ekim ayında 10.4 düzeyinde zirveyi görmesinin ardından ocak ayında hükümetin müdahalesiyle 8.6 seviyesine geriledi.
Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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