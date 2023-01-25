https://sputniknews.com.tr/20230125/berlinde-havayolu-iscileri-maas-artisi-talebiyle-grevde-35-bin-yolcu-etkilendi-300-ucus-iptal-1066157510.html

Berlin'de havayolu işçileri maaş artışı talebiyle grevde: 35 bin yolcu etkilendi, 300 uçuş iptal

Berlin'de havayolu işçileri maaş artışı talebiyle grevde: 35 bin yolcu etkilendi, 300 uçuş iptal

Almanya’da havayolu işçilerinin maaşlarının yükseltilmesi talebiyle gittiği grev nedeniyle Berlin Brandenburg Havalimanı’ndaki tüm yolcu uçuşları iptal edildi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T13:23+0300

2023-01-25T13:23+0300

2023-01-25T13:26+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

berlin

grev

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Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle duyurduğu 'uyarı grevi'ne başladı. Havaalanı yönetimi, grev nedeniyle yaklaşık 300 uçuşun ve 35 bin kişinin etkilendiğini, iptal edilen uçuşların yeniden planlanacağını belirtti. Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi), toplu sözleşme görüşmelerinin bir sonraki turunda havalimanı yönetimiyle yapılacak müzakerelerde baskı oluşturması için tüm işçileri 'uyarı grevi'ne katılmaya çağırdı. Sendika, yaklaşık 1500 havaalanı çalışanının greve katılmasını beklediğini aktardı. Sendika, yer hizmeti personeli için 500 euro'luk maaş artışı, güvenlik görevlilerine hafta sonu ve tatillerde çalıştığı günlerde ek ikramiye talep ediyor. Verdi temsilcisi Holger Roessler, basına yaptığı açıklamada, "Gıdada ya da benzin istasyonlarında olsun fahiş düzeydeki yüksek fiyatları herkes biliyor" dedi. Almanya'da enflasyon ekim ayında 10.4 düzeyinde zirveyi görmesinin ardından ocak ayında hükümetin müdahalesiyle 8.6 seviyesine geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20230124/thy-berline-yarin-yapacagi-bazi-seferleri-grev-nedeniyle-iptal-etti-1066106245.html

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