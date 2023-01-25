Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 3 yıl geçti

© AP Photo Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi. Phil Jackson ile Kobe Bryant'ın yolları, 2005-2006'da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem bir giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi. Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra 'bir maçta 2. en fazla sayı atan NBA oyuncusu' oldu, 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35.4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı. Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü Kara Mamba lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra '50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2. NBA oyuncusu' olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı. Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28.3 sayı, 6.3 ribaunt ve 5.4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi. Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi. Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.