Barney Stinson geri döndü: Neil Patrick Harris, How I Met Your Father'da

How I Met Your Mother dizisinin Barney Stinson'ı Neil Patrick Harris, dizinin spin-off'u ‘How I Met Your Father’la ekranlara dönüyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

yaşam

How I Met Your Mother (HIMYM) dizisinin ana karakterlerinden Barney Stinson'a hayat veren oyuncu Neil Patrick Harris, dizinin spin-off'u ‘How I Met Your Father’la ekranlara döndü.Gazete Duvar’ın Deadline'dan aktardığı habere göre, Hulu'da yayınlanan dizinin 2. sezonunun ‘Cool and Chill’ adlı son bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu önemli bir rolle dizide kalmaya devam edecek.Bölümde Hilary Duff'ın canlandırdığı Sophie lüks bir araca çarpmadan önce annesi Lori'yle konuşuyor. Annesine histerik bir sesli mesaj bırakan Sophie, babasıyla çıktığını düşündüğünü söylüyor. Kapı açıldığında Sophie'nin çarptığı araçtan Harris'in canlandırdığı Barney iniyor.Neil Patrick Harris, 9 sezon süren How I Met Your Mother’da Josh Radnor (Ted Mosby), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Alyson Hannigan (Lily Aldrin) ve Jason Seger (Marshall Eriksen) birlikte başrolde yer aldı.Dizinin yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger, TVLine ile yaptıkları röportajda Barney'nin daha fazla bölüm için geri döneceğini açıkladı. İkili, Barney'nin How I Met Your Father’da oynayacağı rol konusunda sessiz kalsa da Barney'nin Sophie'nin babası olmadığını doğruladı.Aptaker, "Genç bir baba hikâyesi anlatmıyoruz. Bence Lori'nin yaşı göz önüne alındığında, bu oldukça rahatsız edici bir hikâye olur" dedi.How I Met Your Father, aynı evrende geçtiği orijinal dizi hakkında pek çok gönderme barındırıyor. Örneğin Ted, Marshall ve Lily'nin yaşadığı ev, spin-off'ta Jesse (Christopher Lowell) ve Sid'in (Suraj Sharma) evi.Aptaker, geçen yıl yaptığı bir açıklamada HIMYM'de yer alan oyuncuların How I Met Your Father"da görülebileceğini söylemişti. Hangi karakterlerin yer alabileceği konusunda somut bir bilgi vermeyen Aptaker, iki dizinin de aynı evrende geçtiğine ve birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekmişti:Dijtial yayın platformu Hulu'da 18 Ocak 2022'de yayımlanmaya başlayan "How I Met Your Father", Sophie'nin çocuklarına babalarıyla nasıl tanıştığını anlatması konu ediniliyor. Sophie'yle yakın arkadaşlarının flört uygulamalarıyla ve modern tanışma yöntemleriyle başlarından geçenler de ekranlara geliyor.Dizide Hilary Duff, Suraj Sharma ve Chris Lowell'ın yanı sıra Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran ve Josh Peck yer alıyor.

SON HABERLER

