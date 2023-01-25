https://sputniknews.com.tr/20230125/bakan-varank-uzaya-gonderilecek-ilk-turk-belli-oldu-cumhurbaskani-erdogan-aciklayacak-1066174258.html

Bakan Varank: Uzaya gönderilecek ilk Türk belli oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Varank: Uzaya gönderilecek ilk Türk belli oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan Türk vatandaşlarının belli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T18:21+0300

2023-01-25T18:21+0300

2023-01-25T18:21+0300

türkiye

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uzay

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Uzaya gidecek Türk belli oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaya gidip bilimsel araştırmalar yapacak olan Türk vatandaşını açıklayacağını söyledi. Talihli kişinin özellikleri ve sağlık durumunun belirlenmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi büyük rol oynadı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası UZAY İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek. Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu. Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek" dedi.

türkiye

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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay