https://sputniknews.com.tr/20230125/bakan-soylu-asena-yazilimi-sayesinde-6-bin-636-suclu-yakalandi-1066185622.html

Bakan Soylu: ASENA yazılımı sayesinde 6 bin 636 suçlu yakalandı

Bakan Soylu: ASENA yazılımı sayesinde 6 bin 636 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapay zeka verileri inceleyen 'Analiz Sistemleri Narkotik Ağı' (ASENA) yazılımı sayesinde 1,5 yılda 6 bin 636 suçlunun... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:53+0300

2023-01-25T21:53+0300

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İçişleri Bakanı Süleyman Polis Radyosu'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatan Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında geçen yıl 1,5 milyon anneye ulaştıklarını söyledi.Yerli ve milli olarak geliştirilen ASENA yazılımıyla da uyuşturucuyla mücadele edildiğini belirten Soylu, "ASENA programı, milyonlarca veriyi yapay zeka ile birleştirerek bir arabanın uyuşturucu kaçırıp kaçırmayacağını tespit ediyor. Bu arabanın burada ne işi var, bu arabanın sahibi kim, bu araba niye bu rotaya gidiyor veya bir kişi, bu insanlarla niye bir ilişki içerisinde? Hemen alarm çalıyor, oraya gidiliyor. ASENA programının başladığı 1,5 yılda 6 bin 636 yakalama oldu. Programın verdiği her 100 alarmın yarıya yakını doğru. Bu, bazen istihbari olarak takip edemediğimiz bazen ihbarla gelmeyen birçok yakalamanın gerçekleşmesini sağlıyor" diye konuştu.Soylu, vatandaşların, uyuşturucuyla mücadele uygulaması 'UYUMA' üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlatarak, "Bugüne kadar toplam 50 bin 462 ihbar gelmiş ve hepsine gitmişiz" dedi.Bakan Soylu, bu uygulama üzerinden yapılan ihbarlarda, ihbarı yapanların kimliğinin tamamen gizli kaldığını vurguladı.Türkiye'de direkt uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 2016'da 920, 2017'de 941 olduğuna dikkati çeken Soylu, "2021'i, 270 ile tamamladık, şimdi de 250'nin altında tamamladık" bilgisini verdi.Kadın Destek UygulamasıSoylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 4 milyon 850 bin kadın tarafından indirildiğini ve uygulama ile 623 bin ihbar yapıldığını söyleyerek, bu ihbarların hepsine dakikalar içinde gidildiğinin altını çizdi.Bakan Soylu, akıllı telefonlarda kullanılabilen KADES uygulamasının, akıllı olmayan telefonlarda da kullanılabilmesi için hazırlık yapıldığını açıkladı.Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Merkezi kurulacakKadına yönelik şiddetin engellemesi çalışmaları kapsamında bakanlık bünyesinde yeni bir birim kuracaklarını bildiren Soylu, şöyle konuştu:Boşanma aşamasında veya aralarında sıkıntı olan çiftlerin, dışarıdaki mekanlarda görüşmelerinin zaman zaman şiddetle sonuçlanabildiğine dikkati çeken Soylu, bunun önüne geçmek için isteyenlere, güvenli görüşme yerleri tesis etme konusunda bir değerlendirme içinde olduklarını kaydetti.

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süleyman soylu, suçlu, bilişim