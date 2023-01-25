https://sputniknews.com.tr/20230125/bakan-nebati-turkiyede-bircok-insan-faiz-enstrumanindan-faydalanmak-istemiyor-1066172740.html
Bakan Nebati: Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor
Bakan Nebati: Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Partili milletvekillerine ekonomideki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı. “Fiyat istikrarını yavaş yavaş... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T17:52+0300
2023-01-25T17:52+0300
2023-01-25T17:52+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
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AK Parti TBMM Grubu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplandı.Toplantıda bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini anlattı.Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli, Kur Korumalı Mevduat uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması, EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere ekonominin gündemindeki konuları aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2,5 saat süren toplantıda ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Bloomberg’ün haberine göre; sunumda “Piyasalarda fiyat istikrarının yavaş yavaş sağlanacağını” söyleyen Bakan Nebati, “Biz net ithalatçı olduğumuz için petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi lazım ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun. Döviz kurlarında oynamanın en aza inmesi lazım ki etkili olsun. Şu an bunları yakaladığımız için enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş - ani yapmıyoruz bilerek - sağlamış olacağız” dedi.
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nureddin nebati, enflasyon
nureddin nebati, enflasyon
Bakan Nebati: Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Partili milletvekillerine ekonomideki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı. “Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlayacaklarını” söyleyen Nebati, “Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor” dedi.
AK Parti TBMM Grubu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplandı.
Toplantıda bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini anlattı.
Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli, Kur Korumalı Mevduat uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması, EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar başta olmak üzere ekonominin gündemindeki konuları aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2,5 saat süren toplantıda ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bloomberg’ün haberine göre; sunumda “Piyasalarda fiyat istikrarının yavaş yavaş sağlanacağını” söyleyen Bakan Nebati, “Biz net ithalatçı olduğumuz için petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi lazım ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun. Döviz kurlarında oynamanın en aza inmesi lazım ki etkili olsun. Şu an bunları yakaladığımız için enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş - ani yapmıyoruz bilerek - sağlamış olacağız” dedi.