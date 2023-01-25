https://sputniknews.com.tr/20230125/bahamalar-aciklarinda-tekneyle-suruklenen-397-gocmen-kurtarildi-1066158069.html
Bahamalar açıklarında tekneyle sürüklenen 397 göçmen kurtarıldı
Bahamalar açıklarında tekneyle sürüklenen 397 göçmen kurtarıldı
Bahamalar açıklarında 15 metre uzunluğundaki teknede bulunan 397 göçmen, ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Bahamalar kuvvetleri tarafından kurtarıldı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T13:29+0300
2023-01-25T13:29+0300
2023-01-25T14:32+0300
dünya
bahamalar
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063811589_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8d3a77fba2913415b9213c53f7a54bb1.jpg
ABD Sahil Güvenlik ekibi ve Bahamalar kuvvetleri Florida ile Küba arasında bulunan, Bahamalar’a bağlı Cay Sal Bank Adası yakınlarında aşırı yüklü bir göçmen teknesini durdurdu. 15 metre uzunluğundaki teknede 397 Hatili göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenler tekneden alınarak Inagua Adası'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Haiti'ye gönderilecekleri belirtildi.Ekim ayından bu yana 2 binden fazla Haitili yakalandıÖte yandan binlerce Haitili, artan şiddet olayları ile derinleşen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk ediyor. Göçmenler Florida'ya ulaşma umuduyla Bahamalar'a ve diğer adalara geçerken, çoğu güvenli olmayan teknelerde ölümle burun buruna geliyor.ABD Sahil Güvenlik ekipleri, Ekim ayının başından bu yana ülkeden tekneye göç eden 2 binden fazla Haitili yakaladı.
bahamalar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063811589_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_f9aae7377a111c8b58a1a8d26a248529.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahamalar, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
bahamalar, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
Bahamalar açıklarında tekneyle sürüklenen 397 göçmen kurtarıldı
13:29 25.01.2023 (güncellendi: 14:32 25.01.2023) Abone ol
Bahamalar açıklarında 15 metre uzunluğundaki teknede bulunan 397 göçmen, ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Bahamalar kuvvetleri tarafından kurtarıldı.
ABD Sahil Güvenlik ekibi ve Bahamalar kuvvetleri Florida ile Küba arasında bulunan, Bahamalar’a bağlı Cay Sal Bank Adası yakınlarında aşırı yüklü bir göçmen teknesini durdurdu. 15 metre uzunluğundaki teknede 397 Hatili göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenler tekneden alınarak Inagua Adası'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Haiti'ye gönderilecekleri belirtildi.
Ekim ayından bu yana 2 binden fazla Haitili yakalandı
Öte yandan binlerce Haitili, artan şiddet olayları ile derinleşen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk ediyor. Göçmenler Florida'ya ulaşma umuduyla Bahamalar'a ve diğer adalara geçerken, çoğu güvenli olmayan teknelerde ölümle burun buruna geliyor.
ABD Sahil Güvenlik ekipleri, Ekim ayının başından bu yana ülkeden tekneye göç eden 2 binden fazla Haitili yakaladı.