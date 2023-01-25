https://sputniknews.com.tr/20230125/aym-raportoru-hdpnin-talebinin-reddine-karar-verilmesini-istedi--1066157200.html

AYM raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi

AYM raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin 'kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması' başvurusunu yarın karara bağlayacak... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T13:19+0300

2023-01-25T13:19+0300

2023-01-25T13:19+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

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Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin 'kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin' talebinin reddine karar verilmesini istedi.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raportör, mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı.Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.Bu arada Yüksek Mahkeme, HDP’nin talebini yarın karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasını kararlaştırmıştı.Bu kapsamda HDP’den savunma alınması da kararlaştırılmıştı. HDP, “savunma için verilen otuz günlük süre içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle iki aydan az olmamak üzere ek süre verilmesini” talep etti. Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini de yarın değerlendirecek.

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anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp)