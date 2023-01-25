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https://sputniknews.com.tr/20230125/avrupada-kac-leopard-tanki-var-1066156125.html
Avrupa'da kaç Leopard tankı var?
Avrupa'da kaç Leopard tankı var?
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tankları gönderme kararı aldı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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infografik
leopar 2 tankı
avrupa
almanya
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Avrupa ülkelerinin sahip olduğu Leopard tankı sayısı ve genel teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, leopar 2 tankı, avrupa, almanya, инфографика
infografik, leopar 2 tankı, avrupa, almanya, инфографика
Avrupa'da kaç Leopard tankı var?
16:39 25.01.2023
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tankları gönderme kararı aldı.
Avrupa ülkelerinin sahip olduğu
Leopard tankı
sayısı ve genel teknik özellikleri,
Sputnik'in infografiğinde.
MULTİMEDYA
İNFOGRAFİK
Leopar 2 tankı
Avrupa
Almanya
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