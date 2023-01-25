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Avrupa'da kaç Leopard tankı var?
Avrupa'da kaç Leopard tankı var?
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tankları gönderme kararı aldı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:39+0300
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infografik
leopar 2 tankı
avrupa
almanya
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Avrupa ülkelerinin sahip olduğu Leopard tankı sayısı ve genel teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, leopar 2 tankı, avrupa, almanya, инфографика
infografik, leopar 2 tankı, avrupa, almanya, инфографика

Avrupa'da kaç Leopard tankı var?

16:39 25.01.2023
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2A6 tankları gönderme kararı aldı.
Avrupa ülkelerinin sahip olduğu Leopard tankı sayısı ve genel teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Avrupa’da kaç Leopard tankı var - Sputnik Türkiye
İnfografik Avrupa’da kaç Leopard tankı var - Sputnik Türkiye
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