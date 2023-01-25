https://sputniknews.com.tr/20230125/ask-i-memnu-filminin-firdevsi-belli-oldu-1066161971.html

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinin filmi çekilecek. Filmde, Firdevs karakterine hayat verecek oyuncunun Hande... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:08+0300

2023-01-25T15:08+0300

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yaşam

aşk-ı memnu

film

sinema

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Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süredir gündemdeydi.Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından 'Duy Beni', 'Doğduğun Ev Kaderindir' ve 'Bir Litre Gözyaşı' gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklandı.Fenomen dizide Bihter'in annesini canlandıran Firdevs'i ise beyazperdede kimin canlandıracağı merak konusuydu. Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakteri, dizideki replikleri ile akıllara kazındı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bihter adlı filmde Firdevs'i kimin canlandıracağı belli oldu.Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak. Filmde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.

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aşk-ı memnu, film, sinema