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https://sputniknews.com.tr/20230125/ask-i-memnu-filminin-firdevsi-belli-oldu-1066161971.html
Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu
Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinin filmi çekilecek. Filmde, Firdevs karakterine hayat verecek oyuncunun Hande... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:08+0300
2023-01-25T15:11+0300
yaşam
aşk-ı memnu
film
sinema
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Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süredir gündemdeydi.Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından 'Duy Beni', 'Doğduğun Ev Kaderindir' ve 'Bir Litre Gözyaşı' gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklandı.Fenomen dizide Bihter'in annesini canlandıran Firdevs'i ise beyazperdede kimin canlandıracağı merak konusuydu. Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakteri, dizideki replikleri ile akıllara kazındı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bihter adlı filmde Firdevs'i kimin canlandıracağı belli oldu.Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak. Filmde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.
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aşk-ı memnu, film, sinema
aşk-ı memnu, film, sinema

Aşk-ı Memnu filminin Firdevs'i belli oldu

15:08 25.01.2023 (güncellendi: 15:11 25.01.2023)
© Fotoğraf : TwitterAşk-ı memnu
Aşk-ı memnu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in oynadığı Aşk-ı Memnu dizisinin filmi çekilecek. Filmde, Firdevs karakterine hayat verecek oyuncunun Hande Ataizi olacağı belirtildi.
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süredir gündemdeydi.
Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından 'Duy Beni', 'Doğduğun Ev Kaderindir' ve 'Bir Litre Gözyaşı' gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklandı.
Fenomen dizide Bihter'in annesini canlandıran Firdevs'i ise beyazperdede kimin canlandıracağı merak konusuydu. Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakteri, dizideki replikleri ile akıllara kazındı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bihter adlı filmde Firdevs'i kimin canlandıracağı belli oldu.
Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak. Filmde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.
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