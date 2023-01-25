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Adana-İzmir uçağında evlilik teklifi: '10 bin fitte teklif ediyorum'
Adana-İzmir uçağında evlilik teklifi: '10 bin fitte teklif ediyorum'
Adana-İzmir seferini yapan uçakta seyahat eden adam, kız arkadaşına 10 bin fitte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Var, "Evet"... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-25T11:54+0300
yaşam
evlilik
evlilik teklifi
türkiye
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Adana'da yaşayan Burak Elitaş, kız arkadaşı Şerife Var için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Elitaş, kız arkadaşıyla İzmir'e gitmek için yola koyuldu.Adana Havalimanından İzmir'e gitmek için havalanan uçaktaki Elitaş, 10 bin fite çıkıldığında kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun bu isteğini geri çevirmeyerek genç çift için unutulmayacak bir anı bıraktı.Elitaş, mikrofonla yolcuların karşısına geçerek, "Biliyorum sen benden 828 metre yüksekliğinde Bruj Khalifa'da evlilik teklifi bekliyordun ancak ben sana tam 10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum. Şerife Var, benimle Elitaş olmaya var mısın?" dedi. Yolcuların alkışları arasında kız arkadaşının yanına giden Elitaş, daha sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Şerife Var ise "Evet" yanıtını verdi. Elitaş ile Var mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri de çifti alkışlarla tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20221219/dunyada-evlilik-teklifi-icin-en-iyi-yerler-listelendi-1064759743.html
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evlilik, evlilik teklifi, türkiye, izmir, adana
evlilik, evlilik teklifi, türkiye, izmir, adana

Adana-İzmir uçağında evlilik teklifi: '10 bin fitte teklif ediyorum'

11:39 25.01.2023 (güncellendi: 11:54 25.01.2023)
© FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAnkara-İzmir uçağında evlilik teklifi.
Ankara-İzmir uçağında evlilik teklifi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana-İzmir seferini yapan uçakta seyahat eden adam, kız arkadaşına 10 bin fitte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Var, "Evet" yanıtını verdi, uçaktaki diğer yolcular da alkışlarla çifti tebrik etti.
Adana'da yaşayan Burak Elitaş, kız arkadaşı Şerife Var için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Elitaş, kız arkadaşıyla İzmir'e gitmek için yola koyuldu.
Adana Havalimanından İzmir'e gitmek için havalanan uçaktaki Elitaş, 10 bin fite çıkıldığında kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun bu isteğini geri çevirmeyerek genç çift için unutulmayacak bir anı bıraktı.
Elitaş, mikrofonla yolcuların karşısına geçerek, "Biliyorum sen benden 828 metre yüksekliğinde Bruj Khalifa'da evlilik teklifi bekliyordun ancak ben sana tam 10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum. Şerife Var, benimle Elitaş olmaya var mısın?" dedi. Yolcuların alkışları arasında kız arkadaşının yanına giden Elitaş, daha sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Şerife Var ise "Evet" yanıtını verdi. Elitaş ile Var mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri de çifti alkışlarla tebrik etti.
Fransa Paris'te evlilik teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
MULTİMEDYA
Dünyada evlilik teklifi için en iyi yerler listelendi
19 Aralık 2022, 16:01
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