https://sputniknews.com.tr/20230125/ankara-izmir-ucaginda-evlilik-teklifi-10-bin-fitte-teklif-ediyorum-1066148819.html

Adana-İzmir uçağında evlilik teklifi: '10 bin fitte teklif ediyorum'

Adana-İzmir uçağında evlilik teklifi: '10 bin fitte teklif ediyorum'

Adana-İzmir seferini yapan uçakta seyahat eden adam, kız arkadaşına 10 bin fitte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Var, "Evet"... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T11:39+0300

2023-01-25T11:39+0300

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Adana'da yaşayan Burak Elitaş, kız arkadaşı Şerife Var için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Elitaş, kız arkadaşıyla İzmir'e gitmek için yola koyuldu.Adana Havalimanından İzmir'e gitmek için havalanan uçaktaki Elitaş, 10 bin fite çıkıldığında kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun bu isteğini geri çevirmeyerek genç çift için unutulmayacak bir anı bıraktı.Elitaş, mikrofonla yolcuların karşısına geçerek, "Biliyorum sen benden 828 metre yüksekliğinde Bruj Khalifa'da evlilik teklifi bekliyordun ancak ben sana tam 10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum. Şerife Var, benimle Elitaş olmaya var mısın?" dedi. Yolcuların alkışları arasında kız arkadaşının yanına giden Elitaş, daha sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Şerife Var ise "Evet" yanıtını verdi. Elitaş ile Var mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri de çifti alkışlarla tebrik etti.

https://sputniknews.com.tr/20221219/dunyada-evlilik-teklifi-icin-en-iyi-yerler-listelendi-1064759743.html

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evlilik, evlilik teklifi, türkiye, izmir, adana