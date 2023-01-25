https://sputniknews.com.tr/20230125/alcak-irtifa-uydusuyla-turkiyedeki-ilk-baz-istasyonu-transmisyonu-gerceklestirildi-1066147273.html

Alçak irtifa uydusuyla Türkiye'deki ilk baz istasyonu transmisyonu gerçekleştirildi

Alçak irtifa uydusuyla Türkiye'deki ilk baz istasyonu transmisyonu gerçekleştirildi

Vodafone, Türkiye'de ilk kez alçak irtifa uydularının sahip olduğu düşük gecikme süresinden yararlanarak baz istasyonu transmisyon altyapısını test etti. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T11:13+0300

2023-01-25T11:13+0300

2023-01-25T11:13+0300

türkiye

4.5g

5g

vodafone

baz istasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101386/35/1013863559_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_fefcd77af25418170daf3639a0086f31.jpg

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alçak irtifa uydularıyla gelecekte fiber götürülmesinin zor olabileceği coğrafyalarda transmisyon altyapısının desteklenmesi hedefleniyor.Teleport Uydu Haberleşme firmasının sahip olduğu deneme izniyle Vodafone'un 4.5G/5G çalışan laboratuvar ortamındaki baz istasyonunda yapılan ve Türkiye'de bir ilk olan performans testinde, yaklaşık 500 kilometrede bulunan alçak irtifa uydusunun yaklaşık 35 bin kilometrede bulunan yüksek irtifa uydusuna kıyasla 15 kata kadar daha düşük gecikme süresi sağladığı gözlemlendi.Alçak irtifa yörünge uyduları, iş birliği fırsatları ve abonenin kapsamasına etkisi açısından temel anlamda ikiye ayrılıyor. İlki, Vodafone Türkiye'nin de tamamlamış olduğu gibi, uydunun iletim hattı olarak kullanılması; ikinci senaryo, cep telefonlarının başka herhangi bir özel ekipman gerekmeden doğrudan uydulara bağlanması. Vodafone, alçak irtifa uydularının faydalarını müşterilere sunmak için hazırlıklarına ve denemelerine devam edecek.'Alçak irtifa uydu teknolojileri, bağlantı hizmetlerini evrensel olarak erişilebilir hale getirme konusunda önemli faydalar sağlayacak'Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Adem Özdemir, yeni nesil haberleşme teknolojilerindeki gelişmelerde öncü olmak ve şebekelerini bu gelişmelere hazırlamak amacıyla alçak irtifa uydusu denemesi yaptıklarını bildirdi.Özdemir, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

4.5g, 5g, vodafone, baz istasyonu