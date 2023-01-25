https://sputniknews.com.tr/20230125/akdenizde-54-buyuklugunde-deprem-1066164243.html
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:52+0300
2023-01-25T15:52+0300
2023-01-25T16:10+0300
türkiye
deprem
muğla
akdeniz
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 5.4.Telefonlara 'deprem' mesajıDepremden kısa süre önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldi. Mesajda, "Hafif sarsıntı bekleniyor" ifadeleri vardı.
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deprem, muğla, akdeniz
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
15:52 25.01.2023 (güncellendi: 16:10 25.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 5.4.
Telefonlara 'deprem' mesajı
Depremden kısa süre önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldi. Mesajda, "Hafif sarsıntı bekleniyor" ifadeleri vardı.