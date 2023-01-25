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https://sputniknews.com.tr/20230125/akdenizde-54-buyuklugunde-deprem-1066164243.html
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T15:52+0300
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türkiye
deprem
muğla
akdeniz
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 5.4.Telefonlara 'deprem' mesajıDepremden kısa süre önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldi. Mesajda, "Hafif sarsıntı bekleniyor" ifadeleri vardı.
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deprem, muğla, akdeniz
deprem, muğla, akdeniz

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

15:52 25.01.2023 (güncellendi: 16:10 25.01.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 5.4.

Telefonlara 'deprem' mesajı

Depremden kısa süre önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldi. Mesajda, "Hafif sarsıntı bekleniyor" ifadeleri vardı.
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