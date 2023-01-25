https://sputniknews.com.tr/20230125/akdenizde-54-buyuklugunde-deprem-1066164243.html

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T15:52+0300

2023-01-25T15:52+0300

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türkiye

deprem

muğla

akdeniz

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 5.4.Telefonlara 'deprem' mesajıDepremden kısa süre önce bazı cep telefonlarına uyarı mesajı geldi. Mesajda, "Hafif sarsıntı bekleniyor" ifadeleri vardı.

türkiye

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deprem, muğla, akdeniz