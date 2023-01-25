https://sputniknews.com.tr/20230125/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazici-biz-gucumuz-kadar-is-yapmakla-yukumluyuz--1066188072.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Biz gücümüz kadar iş yapmakla yükümlüyüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Biz gücümüz kadar iş yapmakla yükümlüyüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü hakkında Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Biz gücümüz kadar iş yapmakla yükümlüyüz. Milletin... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T22:31+0300

2023-01-25T22:31+0300

2023-01-25T22:37+0300

hayati yazıcı

seçim yasası

seçim

politika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Muhalefetin, iktidara yönelik, daha fazla milletvekili çıkarmak için seçim kanununda düzenleme yaptığı yönünde eleştirisinin olduğu ifade edilen Hayati Yazıcı, seçim mevzuatının amacının vatandaşın seçme hakkını istediği şekilde kullanması ve oyunun istediği şekilde netice vermesini sağlamak olduğunu belirtti.Yazıcı, 2018'deki Anayasa değişikliğinden sonra partilerin ittifak kurabileceklerine ilişkin düzenleme yapıldığını, ittifakı oluşturan partilerin seçim bölgesinde elde ettikleri milletvekili çıkarmaya yetmeyen oylarının bir torbada toparlandığını ve D'Hondt uygulaması yapıldığını ifade etti.Bu uygulamanın, vatandaşın iradesinde sapma meydana getirdiğini anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:Yazıcı, "Baraj neden yüzde 7 olarak belirlendi?" sorusuna, "Ülkemizin farklı özellikleri var süreçler itibarıyla. Barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürme suretiyle bu alanda bir rahatlama hedefledik" cevabını verdi.'Dini inancın gereği başını örttüğü için bu düzenlemeye gerek görülüyor'Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifinde muhalefetin önerilerinin kabul edilmemesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın teklifin Genel Kurul'dan geçmeyeceğine yönelik sözleri sorulan Yazıcı, başörtüsünün din ve vicdan özgürlüğünün uzantısı olduğunu aktardı.Hak ve özgürlüklerin katalog olarak bütün demokratik ülkelerde anayasalarda yer aldığı gerekçesiyle başörtüsü konusunu da Anayasa ile düzenlemek istediklerini anımsatan Yazıcı, şunları söyledi:Yazıcı, dini inancı gereği başını örtmenin anayasal güvenceye kavuşturulmasının laikliğe aykırı şekilde yorumlanabileceğini zannetmediğini, böyle bir düşünceye sahip olmadığını ifade etti.Anayasa değişikliği teklifini Meclis'e taşıyacaklarına dikkati çeken Yazıcı, "Genel Kurul'da oylama gizli yapılacak. Milletvekilleri vicdanlarına danışarak bunun Türkiye için doğru olup olmadığını, gerekip gerekmediğini, demokrasi çıtasının yükselmesi bakımından sağlayacağı faktörleri dikkate almak suretiyle oy verecek veya vermeyecek. Biz gücümüz kadar iş yapmakla yükümlüyüz. Milletin bize verdiği güçle bu kadar yapmış olabileceğiz. Şayet kabul edilmezse bunu millete taşırız" dedi.'Kampanya platformlarında tartışılır'Hayati Yazıcı, "Seçime başörtüsü tartışması ile mi gideceğiz?" sorusu üzerine, "İster istemez bu tartışma konularından biri olur. Yaşanmış süreçler tartışılır. Kampanya platformlarında tartışılır. Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Bize siyasi katkısının olması ötesinde Türkiye için doğrudur yaptığımız" diye konuştu.Yazıcı, aileyi hırpalayacak, bireyleri hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakacak, travmatik, hukuk dışı süreçlerin yaşanmaması gerektiğini, hedeflerinin bu olduğunu dile getirdi.Üç dönem kuralıAK Parti tüzüğünde yer alan "üç dönem" kuralına ilişkin bu seçim döneminde nasıl bir uygulama yapılacağı sorulan Yazıcı, bu kurala takılan 50 küsur dolayında arkadaşlarının olduğunu aktardı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve kendisinin bu tüzük kuralına takıldıkları yönünde haberlerin yer aldığını söyleyen Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:AYM'nin yetki aşımı yaptığı tartışmalarıAnayasa Mahkemesi'nin (AYM) bireysel başvurularda aldığı kararlarla yetkisini aştığı yönündeki tartışmalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Yazıcı, şunları kaydetti:

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hayati yazıcı, seçim yasası, seçim