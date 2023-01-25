https://sputniknews.com.tr/20230125/afrikada-gerilim-ruanda-kongo-demokratik-cumhuriyetinin-savas-ucagini-vurdu-1066142713.html

Afrika'da gerilim: Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin savaş uçağını vurdu

Afrika'da gerilim: Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin savaş uçağını vurdu

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T07:31+0300

2023-01-25T07:31+0300

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dünya

ruanda

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.Ruanda, 19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.

ruanda

kongo

demokratik kongo cumhuriyeti

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ruanda, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti