https://sputniknews.com.tr/20230125/afrikada-gerilim-ruanda-kongo-demokratik-cumhuriyetinin-savas-ucagini-vurdu-1066142713.html
Afrika'da gerilim: Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin savaş uçağını vurdu
Afrika'da gerilim: Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin savaş uçağını vurdu
Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T07:31+0300
2023-01-25T07:31+0300
2023-01-25T07:32+0300
dünya
ruanda
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
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Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.Ruanda, 19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ruanda, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti
ruanda, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti
Afrika'da gerilim: Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin savaş uçağını vurdu
07:31 25.01.2023 (güncellendi: 07:32 25.01.2023) Abone ol
Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu.
Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.
Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.
Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.
Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Ruanda, 19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.
KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.