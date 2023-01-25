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https://sputniknews.com.tr/20230125/admiral-gorskov-firkateyninin-murettebati-tsirkon-hipersonik-fuzesini-atesleme-tatbikati-yapti-1066160179.html
Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, Tsirkon hipersonik füzesini ateşleme tatbikatı yaptı
Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, Tsirkon hipersonik füzesini ateşleme tatbikatı yaptı
Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni, Atlas Okyanusu'nda Tsirkon füzesini ateşleme talimi yaptı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T14:24+0300
2023-01-25T14:26+0300
savunma
rusya
tsirkon
tatbikat
füze
fırkateyn
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Atlas Okyanusu'nun batı kısımlarında bulunan Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, simülasyon yöntemiyle Tsirkon hipersonik füzesini kullanmaya hazırlık sürecini tatbik etti. Bakanlık, mürettebatın 900 km'den daha uzak mesafede bulunan ve sözde düşman gemisini sembolize eden deniz hedefine simülatör üzerinde Tsirkon füzesiyle atış yaptığını kaydetti. Admiral Gorşkov fırkateyninin komutanı İgor Krohmal, 'elektronik fırlatma' olarak tanımladığı talimin beklentileri tümüyle karşıladığını, ön testlerde ve devlet testlerinde elde edilen tüm parametrelerin sağlandığını belirtti. Admiral Gorşkov fırkateyni ocak ayı başında suya indirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suya indirme törenindeki konuşmasında, savaş gemisinin bu güçlü cephanesinin Rusya’nın potansiyel dış tehditlerden korunmasına olanak sağlayacağını kaydetmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da savaş gemisine yüklenen Tsirkon füzelerini hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağını vurgulamıştı. Bakan, füzenin uçuş hızının 9 mach ses hızına kadar çıkabildiğini ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylemişti.
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rusya, tsirkon, tatbikat, füze, fırkateyn
rusya, tsirkon, tatbikat, füze, fırkateyn

Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, Tsirkon hipersonik füzesini ateşleme tatbikatı yaptı

14:24 25.01.2023 (güncellendi: 14:26 25.01.2023)
© Sputnik / Павел Львов / Multimedya arşivine gidinRusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni
Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© Sputnik / Павел Львов
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Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni, Atlas Okyanusu'nda Tsirkon füzesini ateşleme talimi yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Atlas Okyanusu'nun batı kısımlarında bulunan Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, simülasyon yöntemiyle Tsirkon hipersonik füzesini kullanmaya hazırlık sürecini tatbik etti.
Bakanlık, mürettebatın 900 km'den daha uzak mesafede bulunan ve sözde düşman gemisini sembolize eden deniz hedefine simülatör üzerinde Tsirkon füzesiyle atış yaptığını kaydetti.
Admiral Gorşkov fırkateyninin komutanı İgor Krohmal, 'elektronik fırlatma' olarak tanımladığı talimin beklentileri tümüyle karşıladığını, ön testlerde ve devlet testlerinde elde edilen tüm parametrelerin sağlandığını belirtti.
Admiral Gorşkov fırkateyni ocak ayı başında suya indirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suya indirme törenindeki konuşmasında, savaş gemisinin bu güçlü cephanesinin Rusya’nın potansiyel dış tehditlerden korunmasına olanak sağlayacağını kaydetmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da savaş gemisine yüklenen Tsirkon füzelerini hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağını vurgulamıştı. Bakan, füzenin uçuş hızının 9 mach ses hızına kadar çıkabildiğini ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylemişti.
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