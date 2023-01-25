https://sputniknews.com.tr/20230125/admiral-gorskov-firkateyninin-murettebati-tsirkon-hipersonik-fuzesini-atesleme-tatbikati-yapti-1066160179.html

Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, Tsirkon hipersonik füzesini ateşleme tatbikatı yaptı

Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, Tsirkon hipersonik füzesini ateşleme tatbikatı yaptı

Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni, Atlas Okyanusu'nda Tsirkon füzesini ateşleme talimi yaptı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T14:24+0300

2023-01-25T14:24+0300

2023-01-25T14:26+0300

savunma

rusya

tsirkon

tatbikat

füze

fırkateyn

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Atlas Okyanusu'nun batı kısımlarında bulunan Admiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı, simülasyon yöntemiyle Tsirkon hipersonik füzesini kullanmaya hazırlık sürecini tatbik etti. Bakanlık, mürettebatın 900 km'den daha uzak mesafede bulunan ve sözde düşman gemisini sembolize eden deniz hedefine simülatör üzerinde Tsirkon füzesiyle atış yaptığını kaydetti. Admiral Gorşkov fırkateyninin komutanı İgor Krohmal, 'elektronik fırlatma' olarak tanımladığı talimin beklentileri tümüyle karşıladığını, ön testlerde ve devlet testlerinde elde edilen tüm parametrelerin sağlandığını belirtti. Admiral Gorşkov fırkateyni ocak ayı başında suya indirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suya indirme törenindeki konuşmasında, savaş gemisinin bu güçlü cephanesinin Rusya’nın potansiyel dış tehditlerden korunmasına olanak sağlayacağını kaydetmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da savaş gemisine yüklenen Tsirkon füzelerini hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağını vurgulamıştı. Bakan, füzenin uçuş hızının 9 mach ses hızına kadar çıkabildiğini ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylemişti.

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rusya, tsirkon, tatbikat, füze, fırkateyn