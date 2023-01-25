Abdulkadir Selvi: Akşener ikna oldu; İmamoğlu bekleyecek, Kılıçdaroğlu ortak aday

Meral Akşener bu formüle “Yalan” demiş ama kendi partisinin yetkili kurullarında konuşuluyor. Evet Akşener’in böyle bir önerisi olmamış. Çünkü Akşener herhangi bir değerlendirme yapmamış. Bu bir al-ver süreci. Kurmayları Akşener’in elini güçlendirmek için bu tür öneriler geliştiriyor. Kimi zaman da liderin söyleyemediğini bir kurmayı söyler. Önemli olan İYİ Parti’de bu tür alternatiflerin konuşuluyor olması. Ayrıca Kılıçdaroğlu bu formülü reddetmiyor. Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa’nın onayıyla ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için her türlü tavizi vermeye hazır. O nedenle Davutoğlu ya da Babacan’dan gelen önerilere dahi karşı çıkmıyor.