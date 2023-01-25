https://sputniknews.com.tr/20230125/abdden-hizbullah-baglantili-3-kisi-ve-1-kurulusa-yaptirim-1066141583.html

ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım

ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı 3 kişiye ve sahip oldukları döviz şirketine yaptırım... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T03:47+0300

2023-01-25T03:47+0300

2023-01-25T03:47+0300

dünya

abd

lübnan

hizbullah

yaptırım

ekonomik yaptırım

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ABD, Lübnan Hizbullahı'nın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı Hassan Mukalled ile oğulları Rayyan Moukalled ve Rani Moukalled'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, Hassan Mukalled’in sahibi olduğu CTEX Exchange'in de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edildi.Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, mali mühendislik ile Lübnan halkı ve ekonomisi pahasına Hizbullah'ın çıkarlarını gözeten ve aktif olarak destekleyen yozlaşmış bir dövizciye karşı harekete geçiyor" dedi.

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