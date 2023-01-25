https://sputniknews.com.tr/20230125/abdden-hizbullah-baglantili-3-kisi-ve-1-kurulusa-yaptirim-1066141583.html
ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım
ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı 3 kişiye ve sahip oldukları döviz şirketine yaptırım... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T03:47+0300
2023-01-25T03:47+0300
2023-01-25T03:47+0300
dünya
abd
lübnan
hizbullah
yaptırım
ekonomik yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1a/1044585628_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_380e14fc56f67ff6bd6b87ea09d34a52.jpg
ABD, Lübnan Hizbullahı'nın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı Hassan Mukalled ile oğulları Rayyan Moukalled ve Rani Moukalled'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, Hassan Mukalled’in sahibi olduğu CTEX Exchange'in de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edildi.Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, mali mühendislik ile Lübnan halkı ve ekonomisi pahasına Hizbullah'ın çıkarlarını gözeten ve aktif olarak destekleyen yozlaşmış bir dövizciye karşı harekete geçiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-cumhurbaskani-herzog-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1062709476.html
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/1a/1044585628_15:0:1615:1200_1920x0_80_0_0_70f1920f89b2e98b55e9fc14f7920cd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, lübnan, hizbullah, yaptırım, ekonomik yaptırım
abd, lübnan, hizbullah, yaptırım, ekonomik yaptırım
ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı 3 kişiye ve sahip oldukları döviz şirketine yaptırım uyguladığını duyurdu.
ABD, Lübnan Hizbullahı'nın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı Hassan Mukalled ile oğulları Rayyan Moukalled ve Rani Moukalled'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Hassan Mukalled’in sahibi olduğu CTEX Exchange'in de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edildi.
Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, mali mühendislik ile Lübnan halkı ve ekonomisi pahasına Hizbullah'ın çıkarlarını gözeten ve aktif olarak destekleyen yozlaşmış bir dövizciye karşı harekete geçiyor" dedi.