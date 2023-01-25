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ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım
ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı 3 kişiye ve sahip oldukları döviz şirketine yaptırım... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T03:47+0300
2023-01-25T03:47+0300
dünya
abd
lübnan
hizbullah
yaptırım
ekonomik yaptırım
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ABD, Lübnan Hizbullahı'nın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı Hassan Mukalled ile oğulları Rayyan Moukalled ve Rani Moukalled'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.Açıklamada ayrıca, Hassan Mukalled’in sahibi olduğu CTEX Exchange'in de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edildi.Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, mali mühendislik ile Lübnan halkı ve ekonomisi pahasına Hizbullah'ın çıkarlarını gözeten ve aktif olarak destekleyen yozlaşmış bir dövizciye karşı harekete geçiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-cumhurbaskani-herzog-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1062709476.html
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abd, lübnan, hizbullah, yaptırım, ekonomik yaptırım
abd, lübnan, hizbullah, yaptırım, ekonomik yaptırım

ABD’den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım

03:47 25.01.2023
© REUTERS / Aziz TaherHizbullah - Hasan Nasrallah
Hizbullah - Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© REUTERS / Aziz Taher
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ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı 3 kişiye ve sahip oldukları döviz şirketine yaptırım uyguladığını duyurdu.
ABD, Lübnan Hizbullahı'nın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı Hassan Mukalled ile oğulları Rayyan Moukalled ve Rani Moukalled'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Hassan Mukalled’in sahibi olduğu CTEX Exchange'in de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edildi.
Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, mali mühendislik ile Lübnan halkı ve ekonomisi pahasına Hizbullah'ın çıkarlarını gözeten ve aktif olarak destekleyen yozlaşmış bir dövizciye karşı harekete geçiyor" dedi.
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