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https://sputniknews.com.tr/20230125/abddeki-sembolik-kiyamet-saati-gece-yarisina-90-saniye-kalaya-getirildi-1066190495.html
ABD'deki sembolik 'Kıyamet Saati' gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi
ABD'deki sembolik 'Kıyamet Saati' gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi
ABD’de bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947’de oluşturulan sembolik 'Kıyamet Saati', gece yarısına 100... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T23:51+0300
2023-01-25T23:51+0300
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Chicago merkezli Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, Ukrayna’da devam eden savaşın artan tehlikeleri nedeniyle Kıyamet Saati’nin kadranını 00.00'a 90 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.Kuruldan yapılan açıklamada, Ukrayna ihtilafının 'ikinci korkunç yılına gireceğine' dikkat çekilerek söz konusu savaşın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa’nın güvenlik düzenlemelerini riske attığı ve küresel risklere karşı uluslararası davranış normlarını aşındırdığı belirtildi.Açıklamada, “En kötüsü, Rusya'nın nükleer silah kullanma konusundaki üstü örtülü tehditleri, dünyaya kazara, kasten veya yanlış hesaplamayla çatışmanın tırmanmasının korkunç bir risk olduğunu hatırlatıyor” ifadeleri paylaşıldı.Açıklamada ayrıca, ABD’ye, nükleer risk tehlikesindeki artışı azaltmak için Moskova ile ilkeli bir angajmana kapıyı açık tutması çağrısında bulunularak, “Benzeri görülmemiş bir küresel tehlikenin olduğu bu zamanda, uyumlu eylem gereklidir ve her saniye önemlidir” denildi.Kıyamet Saati, en son 2020 yılında 120 saniyeden 20 saniye ilerletilerek gece yarısına 100 saniye kalaya getirilmiş, 2021 ve 2022 yıllarında ise saatte herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.Saatin 'kıyamete' en uzak olduğu yıl ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından gece yarısına 17 dakika kalaya getirildiği 1991 senesi olmuştu.ABD’nin Japonya’ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947’de Chicago Üniversitesi'ndeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/medvedev-cok-kutuplu-dunya-yanlisi-ulkeler-koalisyon-kurmali-1066083437.html
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kıyamet saati, abd, rusya, ukrayna, nükleer

ABD'deki sembolik 'Kıyamet Saati' gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi

23:51 25.01.2023
© AP Photo / Patrick SemanskyKıyamet Saati
Kıyamet Saati - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD’de bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947’de oluşturulan sembolik 'Kıyamet Saati', gece yarısına 100 saniyeden 90 saniye kalaya ayarlandı.
Chicago merkezli Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, Ukrayna’da devam eden savaşın artan tehlikeleri nedeniyle Kıyamet Saati’nin kadranını 00.00'a 90 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.
Kuruldan yapılan açıklamada, Ukrayna ihtilafının 'ikinci korkunç yılına gireceğine' dikkat çekilerek söz konusu savaşın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa’nın güvenlik düzenlemelerini riske attığı ve küresel risklere karşı uluslararası davranış normlarını aşındırdığı belirtildi.
Açıklamada, “En kötüsü, Rusya'nın nükleer silah kullanma konusundaki üstü örtülü tehditleri, dünyaya kazara, kasten veya yanlış hesaplamayla çatışmanın tırmanmasının korkunç bir risk olduğunu hatırlatıyor” ifadeleri paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, ABD’ye, nükleer risk tehlikesindeki artışı azaltmak için Moskova ile ilkeli bir angajmana kapıyı açık tutması çağrısında bulunularak, “Benzeri görülmemiş bir küresel tehlikenin olduğu bu zamanda, uyumlu eylem gereklidir ve her saniye önemlidir” denildi.
Kıyamet Saati, en son 2020 yılında 120 saniyeden 20 saniye ilerletilerek gece yarısına 100 saniye kalaya getirilmiş, 2021 ve 2022 yıllarında ise saatte herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.
Saatin 'kıyamete' en uzak olduğu yıl ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından gece yarısına 17 dakika kalaya getirildiği 1991 senesi olmuştu.
ABD’nin Japonya’ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947’de Chicago Üniversitesi'ndeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.
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