https://sputniknews.com.tr/20230125/abdde-tufegin-tetigine-basan-kopek-sahibini-oldurdu-1066140237.html

ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde ölü bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu vurularak öldüğü belirlendi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T01:18+0300

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dünya

köpek

tüfek

kansas

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Kansas'ta kamyonetinde ölü bulunan bir kişinin aracın içinde bulunan köpeği tarafından vurulduğu belirtildi. Sumner Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak öldüğü bildirildi.Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.

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köpek, tüfek, kansas