https://sputniknews.com.tr/20230125/abdde-tufegin-tetigine-basan-kopek-sahibini-oldurdu-1066140237.html
ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü
ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü
ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde ölü bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu vurularak öldüğü belirlendi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T01:18+0300
2023-01-25T01:18+0300
2023-01-25T01:18+0300
dünya
köpek
tüfek
kansas
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Kansas'ta kamyonetinde ölü bulunan bir kişinin aracın içinde bulunan köpeği tarafından vurulduğu belirtildi. Sumner Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak öldüğü bildirildi.Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.
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köpek, tüfek, kansas
ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü
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ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde ölü bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu vurularak öldüğü belirlendi.
Kansas'ta kamyonetinde ölü bulunan bir kişinin aracın içinde bulunan köpeği tarafından vurulduğu belirtildi. Sumner Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak öldüğü bildirildi.
Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.
Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.