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ABD Adalet Bakanlığı, Google'a 'antitröst' davası açtı
ABD Adalet Bakanlığı, Google'a 'antitröst' davası açtı
ABD Adalet Bakanlığı, 8 eyaletin başsavcısı ile dijital reklamcılık sektöründeki hakimiyetinin rekabete zarar verdiği iddiasıyla Google'a dava açtı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde antitröst davası açıldığı bildirildi.Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edildi.Açıklamada, Adalet Bakanlığı ve eyalet başsavcılarının dijital reklam pazarında rekabeti yeniden tesis etmeyi amaçladıkları kaydedildi.Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarlarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarıldı.Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verildi.ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/google-12-bin-calisanini-isten-cikarmaya-hazirlaniyor--1065976206.html
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abd, google
abd, google

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a 'antitröst' davası açtı

01:03 25.01.2023 (güncellendi: 01:05 25.01.2023)
© AFP 2023 / MICHAEL M. SANTIAGOGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / MICHAEL M. SANTIAGO
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ABD Adalet Bakanlığı, 8 eyaletin başsavcısı ile dijital reklamcılık sektöründeki hakimiyetinin rekabete zarar verdiği iddiasıyla Google'a dava açtı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde antitröst davası açıldığı bildirildi.
Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edildi.
Açıklamada, Adalet Bakanlığı ve eyalet başsavcılarının dijital reklam pazarında rekabeti yeniden tesis etmeyi amaçladıkları kaydedildi.
Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarlarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarıldı.
Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verildi.
ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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