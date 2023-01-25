https://sputniknews.com.tr/20230125/ab-kripto-varlik-tutan-bankalara-kati-kurallar-getirecek-1066137944.html

AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek

AB, kripto varlık tutan bankalara katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, bankaların risklere karşı ellerindeki kripto varlıkları tamamen karşılamaya yetecek kadar sermaye tutmaları şartını... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T00:17+0300

2023-01-25T00:17+0300

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AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi, uluslararası Basel III anlaşmasının uygulamasına yönelik yeni kuralları içeren yasal düzenlemeyi kabul etti.Buna göre, AB bankaları gelecekteki ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilecek.Basel III anlaşmasının ilgili sermaye kuralları 2025 başında tam olarak uygulamaya girecek.Buna göre, kripto para birimleri bulunan bankalara katı kurallar uygulanacak.Kripto pozisyonu olan bankaların kripto varlıklarını tamamen karşılayacak miktarda sermayeye bulundurmaları zorunlu olacak.Bankaların kripto varlıklarını, bu alanda sundukları hizmetleri ve risk yönetimlerini açıklamaları gerekecek.Yasa taslağı bu aşamadan sonra AP Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra AB üyesi ülkelerle müzakere edilecek.Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin ortak bir metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230123/kripto-para-borsasi-bitzlatoya-kara-para-operasyonu-1066093539.html

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