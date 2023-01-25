Nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler hangileri?

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İstanbul'un nüfusu 20022 itibariyle, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Peki megakent İstanbul'dan daha az nüfuslu ülkeler hangileri?