Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230125/1066179008.html
Nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler hangileri?
Nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler hangileri?
İstanbul'un nüfusu 20022 itibariyle, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Peki megakent İstanbul'dan daha az nüfuslu... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T19:22+0300
2023-01-25T19:23+0300
istanbul
nüfus
norveç
finlandiya
danimarka
slovakya
bulgaristan
israil
isviçre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054524668_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1d3a055c247bbc8ed95ed9396a571d52.jpg
istanbul
norveç
finlandiya
danimarka
slovakya
bulgaristan
israil
isviçre
avusturya
macaristan
çekya
portekiz
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054524668_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0f0ab760aeaa1859d484054d3b1fc0de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, istanbul, nüfus, norveç, finlandiya, danimarka, slovakya, bulgaristan, israil, isviçre, avusturya, macaristan, çekya, portekiz, yunanistan
фото, istanbul, nüfus, norveç, finlandiya, danimarka, slovakya, bulgaristan, israil, isviçre, avusturya, macaristan, çekya, portekiz, yunanistan

Nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler hangileri?

19:22 25.01.2023 (güncellendi: 19:23 25.01.2023)
Abone olTelegram
İstanbul'un nüfusu 20022 itibariyle, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Peki megakent İstanbul'dan daha az nüfuslu ülkeler hangileri?
© LOUISA GOULIAMAKI

Yunanistan'ın nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10.3 milyon

Yunanistan&#x27;ın nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10.3 milyon - Sputnik Türkiye
1/12
© LOUISA GOULIAMAKI

Yunanistan'ın nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10.3 milyon

© PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ulusal Kanal'ın haberine göre, 2021 nüfus sayımı sonucunda yüzde 51.7’si kadın olan Portekiz’in nüfusu 10 milyon 356 bin 117 olarak belirlenmiştir.

Ulusal Kanal&#x27;ın haberine göre, 2021 nüfus sayımı sonucunda yüzde 51.7’si kadın olan Portekiz’in nüfusu 10 milyon 356 bin 117 olarak belirlenmiştir. - Sputnik Türkiye
2/12
© PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ulusal Kanal'ın haberine göre, 2021 nüfus sayımı sonucunda yüzde 51.7’si kadın olan Portekiz’in nüfusu 10 milyon 356 bin 117 olarak belirlenmiştir.

© LUDOVIC MARIN

10.51 milyon nüfusuyla Çekya İstanbul'dan az nüfuslu üçüncü ülke.

10.51 milyon nüfusuyla Çekya İstanbul&#x27;dan az nüfuslu üçüncü ülke. - Sputnik Türkiye
3/12
© LUDOVIC MARIN

10.51 milyon nüfusuyla Çekya İstanbul'dan az nüfuslu üçüncü ülke.

© ATTILA KISBENEDEK

Macaristan'ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 9 milyon 660 bin 351'dir. Nüfusun yüzde 97'lik kısmını Macarlar oluşturur. Etnik köken dağılımında Almanlar ve Slovaklar yer alır. Son verilere göre ülke nüfusunun ortalama yaşı 40.3'tür. Macaristan'da ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 72.3, kadınlarda 79.4'tür.

Macaristan&#x27;ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 9 milyon 660 bin 351&#x27;dir. Nüfusun yüzde 97&#x27;lik kısmını Macarlar oluşturur. Etnik köken dağılımında Almanlar ve Slovaklar yer alır. Son verilere göre ülke nüfusunun ortalama yaşı 40.3&#x27;tür. Macaristan&#x27;da ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 72.3, kadınlarda 79.4&#x27;tür. - Sputnik Türkiye
4/12
© ATTILA KISBENEDEK

Macaristan'ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 9 milyon 660 bin 351'dir. Nüfusun yüzde 97'lik kısmını Macarlar oluşturur. Etnik köken dağılımında Almanlar ve Slovaklar yer alır. Son verilere göre ülke nüfusunun ortalama yaşı 40.3'tür. Macaristan'da ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 72.3, kadınlarda 79.4'tür.

© CHRISTOF STACHE

Avusturya'nın yüz ölçümü 83.879 km2dir ve yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

Avusturya&#x27;nın yüz ölçümü 83.879 km2dir ve yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. - Sputnik Türkiye
5/12
© CHRISTOF STACHE

Avusturya'nın yüz ölçümü 83.879 km2dir ve yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

© FABRICE COFFRINI

İsviçre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından en büyük 135. ülkedir. 2011 sayımına göre 7 milyon 954 bin 700'lük nüfusa sahiptir.

İsviçre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından en büyük 135. ülkedir. 2011 sayımına göre 7 milyon 954 bin 700&#x27;lük nüfusa sahiptir. - Sputnik Türkiye
6/12
© FABRICE COFFRINI

İsviçre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından en büyük 135. ülkedir. 2011 sayımına göre 7 milyon 954 bin 700'lük nüfusa sahiptir.

© AHMAD GHARABLI

İsrail nüfusu, 2022 sonu itibariyle 9 milyon 656 bin kişi olarak kaydedildi.

İsrail nüfusu, 2022 sonu itibariyle 9 milyon 656 bin kişi olarak kaydedildi. - Sputnik Türkiye
7/12
© AHMAD GHARABLI

İsrail nüfusu, 2022 sonu itibariyle 9 milyon 656 bin kişi olarak kaydedildi.

© DIMITAR DILKOFF

2021 itibarıyla 'National Statistical Institute' tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan nüfusu 6 milyon 916 bin 546 kişi olarak belirtilmiş

2021 itibarıyla &#x27;National Statistical Institute&#x27; tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan nüfusu 6 milyon 916 bin 546 kişi olarak belirtilmiş - Sputnik Türkiye
8/12
© DIMITAR DILKOFF

2021 itibarıyla 'National Statistical Institute' tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan nüfusu 6 milyon 916 bin 546 kişi olarak belirtilmiş

© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI

Son verilere göre Slovakya'nın tahmini nüfusu 5 milyon 459 bin 642'dir.

Son verilere göre Slovakya&#x27;nın tahmini nüfusu 5 milyon 459 bin 642&#x27;dir. - Sputnik Türkiye
9/12
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI

Son verilere göre Slovakya'nın tahmini nüfusu 5 milyon 459 bin 642'dir.

© MARTIN SYLVEST

Danimarka'nın nüfusu ise 2020 itibarıyla 5.83 milyondur.

Danimarka&#x27;nın nüfusu ise 2020 itibarıyla 5.83 milyondur. - Sputnik Türkiye
10/12
© MARTIN SYLVEST

Danimarka'nın nüfusu ise 2020 itibarıyla 5.83 milyondur.

© ALESSANDRO RAMPAZZO

Finlandiya'nın yüz ölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5.5 milyondur.

Finlandiya&#x27;nın yüz ölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5.5 milyondur. - Sputnik Türkiye
11/12
© ALESSANDRO RAMPAZZO

Finlandiya'nın yüz ölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5.5 milyondur.

© JONATHAN NACKSTRAND

2022 yılında 5.45 milyon kişi ile dünyada 111. sırada yer alan Norveç nüfusunun 2027 yılında 5,91 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde 82 si şehirlerde yaşamaktadır.

2022 yılında 5.45 milyon kişi ile dünyada 111. sırada yer alan Norveç nüfusunun 2027 yılında 5,91 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde 82 si şehirlerde yaşamaktadır. - Sputnik Türkiye
12/12
© JONATHAN NACKSTRAND

2022 yılında 5.45 milyon kişi ile dünyada 111. sırada yer alan Norveç nüfusunun 2027 yılında 5,91 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde 82 si şehirlerde yaşamaktadır.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала