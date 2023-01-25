Nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler hangileri?

Yunanistan'ın nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10.3 milyon
Yunanistan'ın nüfusu 2022 itibarıyla yaklaşık 10.3 milyon
Ulusal Kanal'ın haberine göre, 2021 nüfus sayımı sonucunda yüzde 51.7’si kadın olan Portekiz’in nüfusu 10 milyon 356 bin 117 olarak belirlenmiştir.
Ulusal Kanal'ın haberine göre, 2021 nüfus sayımı sonucunda yüzde 51.7’si kadın olan Portekiz’in nüfusu 10 milyon 356 bin 117 olarak belirlenmiştir.
10.51 milyon nüfusuyla Çekya İstanbul'dan az nüfuslu üçüncü ülke.
10.51 milyon nüfusuyla Çekya İstanbul'dan az nüfuslu üçüncü ülke.
Macaristan'ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 9 milyon 660 bin 351'dir. Nüfusun yüzde 97'lik kısmını Macarlar oluşturur. Etnik köken dağılımında Almanlar ve Slovaklar yer alır. Son verilere göre ülke nüfusunun ortalama yaşı 40.3'tür. Macaristan'da ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 72.3, kadınlarda 79.4'tür.
Macaristan'ın nüfusu resmi olmayan rakamlara göre 9 milyon 660 bin 351'dir. Nüfusun yüzde 97'lik kısmını Macarlar oluşturur. Etnik köken dağılımında Almanlar ve Slovaklar yer alır. Son verilere göre ülke nüfusunun ortalama yaşı 40.3'tür. Macaristan'da ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 72.3, kadınlarda 79.4'tür.
Avusturya'nın yüz ölçümü 83.879 km2dir ve yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir.
Avusturya'nın yüz ölçümü 83.879 km2dir ve yaklaşık 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir.
İsviçre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından en büyük 135. ülkedir. 2011 sayımına göre 7 milyon 954 bin 700'lük nüfusa sahiptir.
İsviçre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından en büyük 135. ülkedir. 2011 sayımına göre 7 milyon 954 bin 700'lük nüfusa sahiptir.
İsrail nüfusu, 2022 sonu itibariyle 9 milyon 656 bin kişi olarak kaydedildi.
İsrail nüfusu, 2022 sonu itibariyle 9 milyon 656 bin kişi olarak kaydedildi.
2021 itibarıyla 'National Statistical Institute' tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan nüfusu 6 milyon 916 bin 546 kişi olarak belirtilmiş
2021 itibarıyla 'National Statistical Institute' tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan nüfusu 6 milyon 916 bin 546 kişi olarak belirtilmiş
Son verilere göre Slovakya'nın tahmini nüfusu 5 milyon 459 bin 642'dir.
Son verilere göre Slovakya'nın tahmini nüfusu 5 milyon 459 bin 642'dir.
Danimarka'nın nüfusu ise 2020 itibarıyla 5.83 milyondur.
Danimarka'nın nüfusu ise 2020 itibarıyla 5.83 milyondur.
Finlandiya'nın yüz ölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5.5 milyondur.
Finlandiya'nın yüz ölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5.5 milyondur.
2022 yılında 5.45 milyon kişi ile dünyada 111. sırada yer alan Norveç nüfusunun 2027 yılında 5,91 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde 82 si şehirlerde yaşamaktadır.
2022 yılında 5.45 milyon kişi ile dünyada 111. sırada yer alan Norveç nüfusunun 2027 yılında 5,91 milyon kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde 82 si şehirlerde yaşamaktadır.