https://sputniknews.com.tr/20230125/1-milyon-euroyu-cantaya-doldurup-kacan-almanyanin-en-cok-aranan-kadini-tutuklandi-1066146994.html

1 milyon euro'yu çaldıktan sonra ortadan kaybolmuştu: 'Almanya'nın en çok aranan kadını' tutuklandı

1 milyon euro'yu çaldıktan sonra ortadan kaybolmuştu: 'Almanya'nın en çok aranan kadını' tutuklandı

Geçen yıl çalıştığı şirketten 1 milyon euro çalarak kayıplara karışan Mirnesa S., Stuttgart Havalimanı'nda tutuklandı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T11:10+0300

2023-01-25T11:10+0300

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dünya

almanya

soygun

euro

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Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, para nakil işlemleri gerçekleştiren bir şirkette çalıştığı sırada 1 milyon euro'yu çaldıktan sonra kayıplara karışan Mirnesa S., dün Stuttgart Havalimanı’na dün iniş yaptıktan sonra polislere teslim oldu. Mirnesa üzerinde çok büyük bir baskı olduğu belirtilirken genç kadının bir süre önce Karadağ’da olduğu da kaydedildi.Bosnalı olduğu belirtilen 42 yaşındaki Mirnesa S., para nakil işlemlerini organize eden bir şirkette çalıştığı sırada 1 milyon euro'yu çantaya doldurup kayıplara karıştıktan sonra 'Almanya'nın en çok aranana kadını' olarak anılmaya başlamıştı. Mirnesa S. soygunu, polis merkezinden 250 metre uzaklıktaki evinde planlamıştı. Polis tarafından sorgulanan Mirnesa’nın kayıp 1 milyon euro ile ne yaptığı incelenirken paranın şu an nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi. Bild’e konuşan kaynaklar Mirnesa’nın polise yeterli bilgi sunmadığını da öne sürdü.Ekim 2022’de soygunu gerçekleştiren Mirnesa’nın kayıplara karışması sonrasında insan avı başlamıştı. Bild’e konuşan baş müfettiş Ilona Bonn, “Bütün Avrupa’dan 180’den fazla ihbar geldi. Fakat bunlar sonuçsuz kaldı ve kadını bulamadık” dedi. Mirnesa’nın başına 37.500 euro ödül konmuştu

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