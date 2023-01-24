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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:35+0300
2023-01-24T14:45+0300
spor
ziraat türkiye kupası
eşleşme
haber
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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe-KayserisporSivasspor-Gaziantep FKAnkaragücü-TrabzonsporGalatasaray-Başakşehir
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ziraat türkiye kupası, eşleşme, haber
ziraat türkiye kupası, eşleşme, haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

14:35 24.01.2023 (güncellendi: 14:45 24.01.2023)
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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