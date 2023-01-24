https://sputniknews.com.tr/20230124/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1066115717.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:35+0300
2023-01-24T14:35+0300
2023-01-24T14:45+0300
spor
ziraat türkiye kupası
eşleşme
haber
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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe-KayserisporSivasspor-Gaziantep FKAnkaragücü-TrabzonsporGalatasaray-Başakşehir
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ziraat türkiye kupası, eşleşme, haber
ziraat türkiye kupası, eşleşme, haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
14:35 24.01.2023 (güncellendi: 14:45 24.01.2023) Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Başakşehir