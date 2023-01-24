https://sputniknews.com.tr/20230124/ziraat-turkiye-kupasinda-eslesmeler-belli-oldu-1066115717.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ziraat türkiye kupası

eşleşme

haber

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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe-KayserisporSivasspor-Gaziantep FKAnkaragücü-TrabzonsporGalatasaray-Başakşehir

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ziraat türkiye kupası, eşleşme, haber