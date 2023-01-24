https://sputniknews.com.tr/20230124/zelenskiy-ukrayna-belarusa-saldirmayi-planlamiyor-1066127377.html
Zelenskiy: Ukrayna, Belarus'a saldırmayı planlamıyor
Zelenskiy: Ukrayna, Belarus'a saldırmayı planlamıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Belarus'a saldırmayı planlamadığını söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:13+0300
2023-01-24T19:13+0300
2023-01-24T19:13+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini duyurmasının ardından Zelenskiy'den bunu destekleyecek bir açıklama geldi.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Ukrayna'nın resmen önerdiği her şeyi duyacaksınız. Belarus'a saldırmayı planlamadığımızı bir kez daha teyit edebilirim" dedi.Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'ya ilerlememesi için Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini söylemişti.Hükümet toplantısında konuşan Lukaşenko, "Bir yandan hiçbir halükarda Ukrayna'yla savaşmamamızı, birliklerimizin oraya girmemesini talep edip saldırmazlık paktı imzalamayı öneriyorlar, diğer yandan da bu 'patlayıcı karışımı' hazırlayıp silahlandırıyorlar. Polonya ve Litvanya, hepten aklını kaçırdı. Buna neden ihtiyaç duyuyorlar anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230124/belarus-ukrayna-saldirmazlik-pakti-imzalamayi-teklif-etti--1066111918.html
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belarus, ukrayna, vladimir zelenskiy
Zelenskiy: Ukrayna, Belarus'a saldırmayı planlamıyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Belarus'a saldırmayı planlamadığını söyledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini duyurmasının ardından Zelenskiy'den bunu destekleyecek bir açıklama geldi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Ukrayna'nın resmen önerdiği her şeyi duyacaksınız. Belarus'a saldırmayı planlamadığımızı bir kez daha teyit edebilirim" dedi.
Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'ya ilerlememesi için Kiev'in Minsk'e saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini söylemişti.
Hükümet toplantısında konuşan Lukaşenko, "Bir yandan hiçbir halükarda Ukrayna'yla savaşmamamızı, birliklerimizin oraya girmemesini talep edip saldırmazlık paktı imzalamayı öneriyorlar, diğer yandan da bu 'patlayıcı karışımı' hazırlayıp silahlandırıyorlar. Polonya ve Litvanya, hepten aklını kaçırdı. Buna neden ihtiyaç duyuyorlar anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.