https://sputniknews.com.tr/20230124/ugur-mumcu-olumunun-30uncu-yil-donumunde-anildi-1066126692.html
Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı
Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı evinin önünde karanfillerle anıldı 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:48+0300
2023-01-24T18:48+0300
2023-01-24T18:48+0300
türkiye
uğur mumcu
anma
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Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.Uğur Mumcu´yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu´nun ailesini evinde ziyaret etti.Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki heyetle anma töreninden ayrıldı.
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uğur mumcu, anma
Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anıldı
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Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı evinin önünde karanfillerle anıldı
Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Uğur Mumcu´yu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu´nun ailesini evinde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, ardından beraberindeki heyetle anma töreninden ayrıldı.