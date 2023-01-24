https://sputniknews.com.tr/20230124/ticaret-bakani-mus-venezuellayla-ticaret--hacmimiz-son-3-yilda-yaklasik-4-kat-artis-gostedi-1066095117.html

Ticaret Bakanı Muş: Venezüella’yla ticaret hacmimiz son 3 yılda yaklaşık 4 kat artış gösterdi

Ticaret Bakanı Muş: Venezüella’yla ticaret hacmimiz son 3 yılda yaklaşık 4 kat artış gösterdi

El Universal gazetesi için makale kaleme alan Ticaret Bakanı Muş "2020 yılını yaklaşık 300 milyon dolar düzeyinde ikili ticaret hacmi ile tamamlamışken; 2021... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T00:48+0300

2023-01-24T00:48+0300

2023-01-24T00:52+0300

venezüella

mehmet muş

ekonomi

ticaret

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezüella'da ülkenin önde gelen gazetelerinden El Universal için "Türkiye ile Venezüella arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği gelişmeye devam edecek" başlıklı makale kaleme aldı.Muş, Türkiye'nin Venezüella ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek, "Latin Amerika ülkeleri arasında büyük önem taşıyan, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 72. yılını kutladığımız Venezüella'yı beraberimde kalabalık iş insanları heyetiyle ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyor, dost ve kardeş Venezüella halkını selamlıyorum." ifadesini kullandı.'Köklü kardeşlik bağlarımız 15 Temmuz 2016 gecesi daha da güçlenmiştir'Venezüella'nın 15 Temmuzda darbe girişimindeki duruşuna dikkati çeken Muş, şunları belirtti:Venezüella'da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Muş, "Türkiye ile Venezüella arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri her anlamda gelişmeye devam ediyor. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde tesis edilen olumlu ilişkiler coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine dayanak oluşturuyor" değerlendirmesini yaptı.'Ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hukuki altyapımızı tesis ettik'Muş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin canlandığını belirterek şöyle devam etti:İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için imzalanan anlaşmaları hatırlatan Muş şunları kaydetti:'2022'de 500'ün üzerinde şirketimiz Venezüella'ya ürün ihraç etmiştir'Mehmet Muş, iki ülke arasında artan ticaret rakamlarını aktararak şu ifadeleri kullandı:'Pek çok alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz'Bakan Muş, iki ilişkilerinin daha da güçleneceğini vurgulayarak, "Venezüella’yla yakaladığımız bu ivmeyi, normal koşullar altında değil, tek taraflı yaptırımların yol açtığı zorluklara, Kovid-19 salgınına ve küresel tedarik zincirindeki aksamalara rağmen başarmamız, gelinen noktayı çok daha kıymetli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde de Venezüella’yla enerji, tarım, sağlık, turizm ve inşaat başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" mesajını verdi.Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişiminin altını çizen Muş, "Nitekim mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti de ülkelerimiz arasında ciddi bir işbirliği alanı olma potansiyeline sahiptir. Bu çerçevede, özellikle sağlık hizmetlerinde üstün kalitesi ve rekabetçi fiyatlarıyla küresel ölçekte cazibe merkezi haline gelen ülkemiz, medikal açıdan Venezüella vatandaşlarının ihtiyaçlarına da en iyi şekilde yanıt verecek kapasite ve kabiliyettedir" ifadesini kullandı.Muş, Türk Hava Yolları'nın (THY) iki ülke arasında haftanın 7 günü gerçekleştirdiği karşılıklı seferlerden bahsederek, "Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz arasında adeta bir köprü oluşturmaktadır. Türk Hava Yolları'nın yolcu taşımacılığında Venezüella’ya sunmuş olduğu bu önemli hizmetine, uzun süredir beklenen hava yolu kargo taşımacılığı da eklenmiştir. Böylelikle Türkiye’den Venezüella’ya günlük olarak havayolu kargo taşımacılığı hizmeti başlatılmış olup, daha fazla ve çeşitlilikte Türk ürününün Venezüella pazarında yer alması bizler için memnuniyet vericidir" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Muş, 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine işaret ederek şunları kaydetti:

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venezüella, mehmet muş, ticaret