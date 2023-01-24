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https://sputniknews.com.tr/20230124/thy-berline-yarin-yapacagi-bazi-seferleri-grev-nedeniyle-iptal-etti-1066106245.html
THY, Berlin'e yarın yapacağı bazı seferleri grev nedeniyle iptal etti
THY, Berlin'e yarın yapacağı bazı seferleri grev nedeniyle iptal etti
THY, Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı 'uyarı grevi' nedeniyle, yarın bu kente düzenleyeceği... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T11:45+0300
2023-01-24T11:49+0300
berlin
türk hava yolları (thy)
grev
iptal
dünya
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.Ayrıca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/ford-kolndeki-fabrikasinda-3-bin-200-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1066099492.html
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berlin, türk hava yolları (thy), grev, iptal
berlin, türk hava yolları (thy), grev, iptal

THY, Berlin'e yarın yapacağı bazı seferleri grev nedeniyle iptal etti

11:45 24.01.2023 (güncellendi: 11:49 24.01.2023)
© AATürk Hava Yolları
Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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THY, Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı 'uyarı grevi' nedeniyle, yarın bu kente düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.
Ayrıca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.
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