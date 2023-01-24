https://sputniknews.com.tr/20230124/telefon-dolandiriciligina-16-tutuklama-1066099731.html
Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama
Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T05:10+0300
2023-01-24T05:10+0300
2023-01-24T05:10+0300
türkiye
telefon dolandırıcılığı
şanlıurfa
gözaltı
tutuklama
operasyon
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyonda ara tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 35’e yükseldi.Olayın geçmişiŞanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/istanbulda-dolandiricilik-operasyonu-110-gozalti-1065601037.html
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telefon dolandırıcılığı, şanlıurfa, gözaltı, tutuklama, operasyon
telefon dolandırıcılığı, şanlıurfa, gözaltı, tutuklama, operasyon
Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama
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Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyonda ara tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 35’e yükseldi.
Olayın geçmişi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.