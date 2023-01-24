Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230124/telefon-dolandiriciligina-16-tutuklama-1066099731.html
Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama
Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T05:10+0300
2023-01-24T05:10+0300
türkiye
telefon dolandırıcılığı
şanlıurfa
gözaltı
tutuklama
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066099821_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_da3eff4eeb5efa1b49fe96cad7bda1d8.jpg
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyonda ara tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 35’e yükseldi.Olayın geçmişiŞanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/istanbulda-dolandiricilik-operasyonu-110-gozalti-1065601037.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066099821_60:0:629:427_1920x0_80_0_0_0c6276d9e66e227bcedd119e9c8209f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
telefon dolandırıcılığı, şanlıurfa, gözaltı, tutuklama, operasyon
telefon dolandırıcılığı, şanlıurfa, gözaltı, tutuklama, operasyon

Telefon dolandırıcılığına 16 tutuklama

05:10 24.01.2023
© İHAŞanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı daha tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı operasyonda ara tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 35’e yükseldi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
YAŞAM
İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 110 gözaltı
10 Ocak, 18:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала