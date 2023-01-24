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https://sputniknews.com.tr/20230124/suudi-arabistan-2030a-kadar-49-milyon-fidani-toprakla-bulusturmayi-hedefliyor-1066137305.html
Suudi Arabistan 2030'a kadar 49 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor
Suudi Arabistan 2030'a kadar 49 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor
Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi yeşillendirme girişimi doğrultusunda 2030'a kadar 49 milyon fidanı toprakla buluşturmayı amaçlıyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T23:52+0300
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dünya
ağaç
ağaç dikme
suudi arabistan
ortadoğu
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 45 milyonu meyve, 4 milyonu da limon ağacı olacak şekilde toplam 49 milyon fidan ekme girişimi başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, Suudi Arabistan'ı yeşillendirme çalışmaları doğrultusunda 2030'a kadar ekilmesi hedeflenen ağaçların arıtılmış suyla sulanacağı aktarıldı.Ağaçlandırma çalışmalarının özel sektörle işbirliği halinde yürütüleceği kaydedilen açıklamada, 45 milyon meyve ağacının Mekke, Asir, El-Bahe ve Cazan bölgelerinde ekileceği, limon fidanlarının ise başkent Riyad, Şarkiyye, Mekke, Necran, el-Kasim, Medine, Bahe, Asir ve Cazan'da toprakla buluşturulacağı ifade edildi.Açıklamada, bu girişimle Suudi Arabistan'ın meyve ihtiyacının yarısının da karşılanmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.Riyad yönetimi, Mart 2021'de çevreyi koruma ve karbon emisyonlarını azaltma çabaları doğrultusunda "Yeşil Suudi Girişimi"ni duyurmuştu.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Kasım 2022'de Mısır ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen 2. Yeşil Orta Doğu Girişimi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin gelecek 10 yıl içinde bu girişimi desteklemek için 2,5 milyar dolar katkıda bulunacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220315/suudi-arabistan-petrol-ihracatinda-yuana-yesil-isik-yakti-1054744085.html
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ağaç, ağaç dikme, suudi arabistan, ortadoğu
ağaç, ağaç dikme, suudi arabistan, ortadoğu

Suudi Arabistan 2030'a kadar 49 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor

23:52 24.01.2023 (güncellendi: 23:54 24.01.2023)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinSuudi Arabistan bayrağı
Suudi Arabistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi yeşillendirme girişimi doğrultusunda 2030'a kadar 49 milyon fidanı toprakla buluşturmayı amaçlıyor.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 45 milyonu meyve, 4 milyonu da limon ağacı olacak şekilde toplam 49 milyon fidan ekme girişimi başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ı yeşillendirme çalışmaları doğrultusunda 2030'a kadar ekilmesi hedeflenen ağaçların arıtılmış suyla sulanacağı aktarıldı.
Ağaçlandırma çalışmalarının özel sektörle işbirliği halinde yürütüleceği kaydedilen açıklamada, 45 milyon meyve ağacının Mekke, Asir, El-Bahe ve Cazan bölgelerinde ekileceği, limon fidanlarının ise başkent Riyad, Şarkiyye, Mekke, Necran, el-Kasim, Medine, Bahe, Asir ve Cazan'da toprakla buluşturulacağı ifade edildi.
Açıklamada, bu girişimle Suudi Arabistan'ın meyve ihtiyacının yarısının da karşılanmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.
Riyad yönetimi, Mart 2021'de çevreyi koruma ve karbon emisyonlarını azaltma çabaları doğrultusunda "Yeşil Suudi Girişimi"ni duyurmuştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Kasım 2022'de Mısır ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında düzenlenen 2. Yeşil Orta Doğu Girişimi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin gelecek 10 yıl içinde bu girişimi desteklemek için 2,5 milyar dolar katkıda bulunacağını söylemişti.
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