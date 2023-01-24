https://sputniknews.com.tr/20230124/siyaset-bilimci-cangul-ornek-chplilerin-yeter-soz-milletindir-videolarini-absurt-buldum-1066219898.html

Siyaset Bilimci Cangül Örnek: 'CHP’lilerin ‘Yeter Söz Milletindir’ videolarını absürt buldum'

Siyaset Bilimci Cangül Örnek: 'CHP’lilerin ‘Yeter Söz Milletindir’ videolarını absürt buldum'

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konuğu Siyaset Bilimci Cangül Örnek oldu. Örnek, 'Yeter Söz Milletindir' sloganının iki... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T21:00+0300

2023-01-24T21:00+0300

2023-01-26T16:24+0300

yolcu yolunda gerek

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Siyaset Bilimci Cangül Örnek: 'CHP’lilerin ‘Yeter Söz Milletindir’ videolarını absürt buldum' Siyaset Bilimci Cangül Örnek: 'CHP’lilerin ‘Yeter Söz Milletindir’ videolarını absürt buldum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Demokrat Parti’nin 1950 yılındaki seçimlerinde iktidara geldiği 14 Mayıs tarihini seçmesi tartışmalara neden oldu. Seçim tarihini açıklarken kullandığı ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını ise, muhalefetin oluşturduğu 6’lı Masa’da kullanmaya başladı.Siyaset Bilimci Cangül Örnek’e göre bu slogan, iki taraf için de hatalı bir siyasal iletişim stratejisi.‘Sandık sıradan insanın sesini duyurabildiği katılım kanallarından biri’Türkiye’nin çok partili hayata geçişini seçimler bağlamında değerlendiren Örnek, sandığın halk nezdinde önemine değindi:‘Türkiye çok partili hayata 2. Dünya Savaşı sonrası geçiyor. Batı dünyasında kabul görmek için bu kararı alıyor İsmet İnönü. Demokrat Parti bu dönem kurulan siyasi partilerden biri. Sosyalist partiler de kuruluyor ama bunlar birkaç ay içerisinde kapatılıyor. Demokrat Parti, İsmet İnönü’nün de desteğiyle yoluna devam eden partilerden biri. İki seçim var 1946 ve 1950 yıllarında. 1950 yılında iktidara geliyorlar. En önemli söylemleri bir grup seçkinin iktidarının sona ermekte olduğu ve sözün sandık yoluyla halka geçtiği. Daha doğrusu halk da demiyorlar, mütedeyyin Türk milletine geçtiğini söyleyerek iktidara geliyorlar. Sandık ne de olsa sıradan insanın sesini duyurabildiği önemli katılım kanallarından birisi. Sandık yaklaşınca, yaygın kitleler emekçi olduğu için, onlara bazı tavizler vermek zorunda kalınıyor. Yakın dönemde görüyoruz işte Cumhurbaşkanı da kabinesi de asgari ücreti yükseltti, EYT’lilerin taleplerini gerçekleştirmek zorunda kaldı. Seçim olmasa bunların hiçbiri olmayacaktı. Seçimden sonra da bunlar olmayacak. Dolayısıyla seçimler önemli.Yeter söz milletindir sloganı‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını iki tarafın da kullanmasını değerlendiren Örnek’e göre; Cumhur İttifakı’nın bu sloganı adı Millet olan bir başka ittifaka karşı kullanması ‘hatalı’ bir siyasi iletişim tutumu:‘Nasıl böyle bir slogan seçtiklerini açıkçası anlamadım. Demokrat Parti geleneğine ve Menderes’e sürekli bir göndermeleri var. Oradan bir meşruiyet, hatta bir mağduriyet devşirmeye çalışıyorlar. Açıkçası çok aklımın aldığı bir slogan değil. Yeter söz milletindir derken tek parti iktidarına karşı söyleniyor bu. Halk kendisini sandıkla iktidara getirecek anlamında söyleniyor, oradan zaten uyumsuz. Bir de bir taraf Millet İttifakı, diğer taraf Cumhur İttifakı. Siyasal iletişimciler daha iyi çözümlerler ama Millet İttifakı’na yeter söz milletindir demek hatalı gibi geliyor bana.’‘CHP’lilerin ‘Yeter Söz Milletindir’ videolarını absürt buldum’Tüm bu tartışmalar yaşanırken, CHP’li vekiller ve yöneticiler ‘Yeter Söz Milletindir’ videoları çekmeye başladı. Videoları ‘absürt’ olarak değerlendiren Örnek, Demokrat Parti döneminde Türkiye’ye zarar verildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:‘Aynı el işaretini yapıyorlar üstelik. Bir afişi vardı Demokrat Parti’nin, bir memura çizdirmişti. Yeter şeklinde havaya kalkmış bir el var. Bir de onu yapıyorlar. Demokrat Parti mirası, yani başlangıçta diyelim ki bir nebze nötr şekilde karşılanması anlaşılabilir. Ama Demokrat Parti toplu olarak çok büyük zarar verdi Türkiye’ye. Bunu hiç unutmamak lazım. Bugün ekonomik sıkıntılardan tutun, basınla ilgili yaşanan problemlere, üniversitelerin özerkliğini çiğneyen uygulamalara, Anayasayı hukukun üstünlüğünü yok sayan ihlallere kadar her şey yaşandı o dönem. Bu iktidar meşru değil ki… Tabii ucunda bir idam olması kesinlikle kabul edilebilir değil. CHP’nin mallarına el konuldu, Halkevleri’ni aldılar ellerinden, tahkikat komisyonuyla CHP’yi işlemez hâle getirdiler, Uşak’ta İsmet İnönü’ye taş attılar, Topkapı’da linç etmeye çalıştılar. Son anda bir müdahaleyle kurtarıldı ki İsmet İnönü sonuçta milli mücadele kahramanı bir komutan, sıradan bir muhalefet figürü değil. Kılıçdaroğlu’nun başına gelen linç olayı zamanında bunlar hatırlatıldı. Türkiye’nin tarihi tekerrür mü ediyor denildi. Bizim bunu çok iyi anlatmamız lazım. Ben her 27 Mayıs’ta da bunları sürekli yazıyorum. Yaşanan, daha sonraki darbe sürecinin büyük haksızlıkları hiçbir zaman bize 50-60 arası yaşanan çok ağır baskıyı, uzun yıllar Türkiye’nin boynuna asılı kalmış geri kalmış, borçlu ekonomiyi unutturmamalı. Bunların hepsini daha sonraki kuşaklar ödemek zorunda kaldılar. Dolayısıyla anlam veremedim ve komik buldum videoları. Absürt diyelim komikten ziyade…’

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçimler, genel seçimler, аудио