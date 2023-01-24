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https://sputniknews.com.tr/20230124/sinan-ates-cinayetinde-2-kisi-daha-tutuklandi-1066119412.html
Sinan Ateş cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T15:57+0300
2023-01-24T15:57+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.Ankara'da Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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sinan ateş, cinayet, tutuklama
sinan ateş, cinayet, tutuklama

Sinan Ateş cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı

15:57 24.01.2023
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.
Ankara'da Sinan Ateş (38), arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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