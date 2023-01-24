https://sputniknews.com.tr/20230124/rusyadan-letonyaya-diplomatik-iliskilerin-seviyesini-dusurme-kararina-sert-karsilik-sozu-1066123983.html

Rusya’dan Letonya’ya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert karşılık sözü

Rusya’dan Letonya’ya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert karşılık sözü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert tepki vereceklerini duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T17:38+0300

2023-01-24T17:38+0300

2023-01-24T17:38+0300

ukrayna krizi

letonya

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Letonya’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığı anımsatılarak, “Bunun ülke ve sakinleri için sonuçlar belli ki onları ilgilendirmiyor. Elbette bu türden her hasımca eyleme sert tepki vereceğiz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bu kararın Riga’da çok önce olgunlaştığı açık. Letonya tarafının şu anda sunduğu argümanlar ise mesnetsiz ve uydurma” denildi.Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics dün, Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini 24 Şubat itibarıyla düşüreceklerini duyurmuştu. Rinkevics, söz konusu kararı Estonya ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için aldıklarını belirtmişti.Daha önce Rusya, Estonya ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirme kararını açıklamış ve Moskova’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi terk etmesini istemişti. Bunun üstüne Estonya da ülkedeki Rusya Büyükelçisi’ni sınırdışı edeceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230123/letonya-rusyayla-iliskilerinin-seviyesini-dusurme-karari-aldi-1066077143.html

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