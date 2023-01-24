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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rusyadan-letonyaya-diplomatik-iliskilerin-seviyesini-dusurme-kararina-sert-karsilik-sozu-1066123983.html
Rusya’dan Letonya’ya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert karşılık sözü
Rusya’dan Letonya’ya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert karşılık sözü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert tepki vereceklerini duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T17:38+0300
2023-01-24T17:38+0300
ukrayna krizi
letonya
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Letonya’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığı anımsatılarak, “Bunun ülke ve sakinleri için sonuçlar belli ki onları ilgilendirmiyor. Elbette bu türden her hasımca eyleme sert tepki vereceğiz” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bu kararın Riga’da çok önce olgunlaştığı açık. Letonya tarafının şu anda sunduğu argümanlar ise mesnetsiz ve uydurma” denildi.Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics dün, Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini 24 Şubat itibarıyla düşüreceklerini duyurmuştu. Rinkevics, söz konusu kararı Estonya ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için aldıklarını belirtmişti.Daha önce Rusya, Estonya ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirme kararını açıklamış ve Moskova’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi terk etmesini istemişti. Bunun üstüne Estonya da ülkedeki Rusya Büyükelçisi’ni sınırdışı edeceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230123/letonya-rusyayla-iliskilerinin-seviyesini-dusurme-karari-aldi-1066077143.html
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letonya, rusya
letonya, rusya

Rusya’dan Letonya’ya diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert karşılık sözü

17:38 24.01.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararına sert tepki vereceklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Letonya’nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldığı anımsatılarak, “Bunun ülke ve sakinleri için sonuçlar belli ki onları ilgilendirmiyor. Elbette bu türden her hasımca eyleme sert tepki vereceğiz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Bu kararın Riga’da çok önce olgunlaştığı açık. Letonya tarafının şu anda sunduğu argümanlar ise mesnetsiz ve uydurma” denildi.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics dün, Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini 24 Şubat itibarıyla düşüreceklerini duyurmuştu. Rinkevics, söz konusu kararı Estonya ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için aldıklarını belirtmişti.
Daha önce Rusya, Estonya ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirme kararını açıklamış ve Moskova’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi terk etmesini istemişti. Bunun üstüne Estonya da ülkedeki Rusya Büyükelçisi’ni sınırdışı edeceğini duyurmuştu.
Letonya - Rusya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Ukrayna krizi
Letonya, Rusya’yla ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldı
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