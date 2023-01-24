https://sputniknews.com.tr/20230124/rus-bm-yetkilisi-polyanskiy-bati-ukraynada-henuz-rusyanin-tum-kirmizi-cizgilerini-asmadi-1066126165.html
Rus BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Ukrayna'da henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadı
Rus BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Ukrayna'da henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmada henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:12+0300
2023-01-24T18:12+0300
2023-01-24T18:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy polyanskiy
batı
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065074342_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5d15bc25e95be85b21f160a175bd722.jpg
Rumble adlı platformda blog yazarı Kim Iversen'e demeç veren Polyanskiy, "Rusya, NATO ile doğrudan çatışma istemiyor. NATO, benzer açıklamalar yapıyor ancak fiiliyatta Ukrayna'ya sadece silah değil tedarik etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda bu silahların bakımı için uzman gönderiyorlar, zira bunların büyük bölümü Batılı uzmanların desteği olmadan çalıştırılamaz" dedi.ABD'nin Ukrayna'daki operasyonel planlamada doğrudan yer aldığını ve Ukrayna ordusuna silah tedariklerinin silahlı çatışmaların gidişatında kökten bir değişikliğe yol açmayacağını kaydeden Polyanskiy, "Bazı kırmızı çizgilerin aşıldığına dair daha fazla sinyal gönderiyoruz fakat muhtemelen en kırmızı çizgiler henüz aşılmadı. Rusya gibi nükleer bir güçle iş tutarken, eğer daha fazla gerilim yaratma arzusu varsa, o zaman tüm imkanlar hesaba katılmalıdır" ifadelerini kullandı.Kiev'e Rus özel askeri harekatının başından beri gerek ekonomik gerekse askeri destek sunan Batılı ülkeler, Ukrayna'ya Alman Leopard tanklarının gönderilmesi için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Ancak Almanya'nın tutumu nedeniyle bu konuda siyasi bir karar alınabilmiş değil.
https://sputniknews.com.tr/20230124/almanya-ukraynyaya-leopard-tanki-icin-henuz-karar-yok-nato-tank-sorunu-tez-zamanda-cozulecek-1066108439.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065074342_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e734019f6e317420ff63e9d7bbad16c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, dmitriy polyanskiy, batı, birleşmiş milletler (bm)
rusya, ukrayna, dmitriy polyanskiy, batı, birleşmiş milletler (bm)
Rus BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Ukrayna'da henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadı
Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmada henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadığını söyledi.
Rumble adlı platformda blog yazarı Kim Iversen'e demeç veren Polyanskiy, "Rusya, NATO ile doğrudan çatışma istemiyor. NATO, benzer açıklamalar yapıyor ancak fiiliyatta Ukrayna'ya sadece silah değil tedarik etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda bu silahların bakımı için uzman gönderiyorlar, zira bunların büyük bölümü Batılı uzmanların desteği olmadan çalıştırılamaz" dedi.
ABD'nin Ukrayna'daki operasyonel planlamada doğrudan yer aldığını ve Ukrayna ordusuna silah tedariklerinin silahlı çatışmaların gidişatında kökten bir değişikliğe yol açmayacağını kaydeden Polyanskiy, "Bazı kırmızı çizgilerin aşıldığına dair daha fazla sinyal gönderiyoruz fakat muhtemelen en kırmızı çizgiler henüz aşılmadı. Rusya gibi nükleer bir güçle iş tutarken, eğer daha fazla gerilim yaratma arzusu varsa, o zaman tüm imkanlar hesaba katılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kiev'e Rus özel askeri harekatının başından beri gerek ekonomik gerekse askeri destek sunan Batılı ülkeler, Ukrayna'ya Alman Leopard tanklarının gönderilmesi için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Ancak Almanya'nın tutumu nedeniyle bu konuda siyasi bir karar alınabilmiş değil.