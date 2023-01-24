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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rus-bm-yetkilisi-polyanskiy-bati-ukraynada-henuz-rusyanin-tum-kirmizi-cizgilerini-asmadi-1066126165.html
Rus BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Ukrayna'da henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadı
Rus BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Ukrayna'da henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadı
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmada henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T18:12+0300
2023-01-24T18:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy polyanskiy
batı
birleşmiş milletler (bm)
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Rumble adlı platformda blog yazarı Kim Iversen'e demeç veren Polyanskiy, "Rusya, NATO ile doğrudan çatışma istemiyor. NATO, benzer açıklamalar yapıyor ancak fiiliyatta Ukrayna'ya sadece silah değil tedarik etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda bu silahların bakımı için uzman gönderiyorlar, zira bunların büyük bölümü Batılı uzmanların desteği olmadan çalıştırılamaz" dedi.ABD'nin Ukrayna'daki operasyonel planlamada doğrudan yer aldığını ve Ukrayna ordusuna silah tedariklerinin silahlı çatışmaların gidişatında kökten bir değişikliğe yol açmayacağını kaydeden Polyanskiy, "Bazı kırmızı çizgilerin aşıldığına dair daha fazla sinyal gönderiyoruz fakat muhtemelen en kırmızı çizgiler henüz aşılmadı. Rusya gibi nükleer bir güçle iş tutarken, eğer daha fazla gerilim yaratma arzusu varsa, o zaman tüm imkanlar hesaba katılmalıdır" ifadelerini kullandı.Kiev'e Rus özel askeri harekatının başından beri gerek ekonomik gerekse askeri destek sunan Batılı ülkeler, Ukrayna'ya Alman Leopard tanklarının gönderilmesi için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Ancak Almanya'nın tutumu nedeniyle bu konuda siyasi bir karar alınabilmiş değil.
https://sputniknews.com.tr/20230124/almanya-ukraynyaya-leopard-tanki-icin-henuz-karar-yok-nato-tank-sorunu-tez-zamanda-cozulecek-1066108439.html
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rusya, ukrayna, dmitriy polyanskiy, batı, birleşmiş milletler (bm)
rusya, ukrayna, dmitriy polyanskiy, batı, birleşmiş milletler (bm)

Rus BM yetkilisi Polyanskiy: Batı, Ukrayna'da henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadı

18:12 24.01.2023
© Sputnik / Константин МихальчевскийRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmada henüz Rusya'nın tüm kırmızı çizgilerini aşmadığını söyledi.
Rumble adlı platformda blog yazarı Kim Iversen'e demeç veren Polyanskiy, "Rusya, NATO ile doğrudan çatışma istemiyor. NATO, benzer açıklamalar yapıyor ancak fiiliyatta Ukrayna'ya sadece silah değil tedarik etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda bu silahların bakımı için uzman gönderiyorlar, zira bunların büyük bölümü Batılı uzmanların desteği olmadan çalıştırılamaz" dedi.
ABD'nin Ukrayna'daki operasyonel planlamada doğrudan yer aldığını ve Ukrayna ordusuna silah tedariklerinin silahlı çatışmaların gidişatında kökten bir değişikliğe yol açmayacağını kaydeden Polyanskiy, "Bazı kırmızı çizgilerin aşıldığına dair daha fazla sinyal gönderiyoruz fakat muhtemelen en kırmızı çizgiler henüz aşılmadı. Rusya gibi nükleer bir güçle iş tutarken, eğer daha fazla gerilim yaratma arzusu varsa, o zaman tüm imkanlar hesaba katılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kiev'e Rus özel askeri harekatının başından beri gerek ekonomik gerekse askeri destek sunan Batılı ülkeler, Ukrayna'ya Alman Leopard tanklarının gönderilmesi için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Ancak Almanya'nın tutumu nedeniyle bu konuda siyasi bir karar alınabilmiş değil.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius (sağda) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i bakanlığın kapısında karşılarken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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