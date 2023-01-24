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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/putin-rus-hava-savunma-kuvvetleri-dunyanin-en-iyilerinden-biri-1066130782.html
Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri
Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muharebe koşullarındaki kullanımın, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdiğini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:12+0300
2023-01-24T21:16+0300
ukrayna krizi
rusya
hava savunma
vladimir putin
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Putin, Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ile görüşmede, “Her şey olabiliyor, ama muharebe koşullarındaki kullanım, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.'Rusları kandırmak öyle kolay değil'Belgorod Valisi Gladkov, görüşme sırasında, daha önce bölgedeki duruma ilişkin yapılan sahte haberlerin başlarda bölge sakinlerini yanılttığını ama şimdi vatandaşların artık gerçek durumun farkında olduğunu dile getirdi.Rus lider bu bilgiye, “Doğası dikkate alınırsa insanlarımızı kandırmak öyle kolay değil” sözleriyle karşılık verdi.
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rusya, hava savunma, vladimir putin
rusya, hava savunma, vladimir putin

Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri

21:12 24.01.2023 (güncellendi: 21:16 24.01.2023)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muharebe koşullarındaki kullanımın, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdiğini söyledi.
Putin, Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ile görüşmede, “Her şey olabiliyor, ama muharebe koşullarındaki kullanım, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'Rusları kandırmak öyle kolay değil'

Belgorod Valisi Gladkov, görüşme sırasında, daha önce bölgedeki duruma ilişkin yapılan sahte haberlerin başlarda bölge sakinlerini yanılttığını ama şimdi vatandaşların artık gerçek durumun farkında olduğunu dile getirdi.
Rus lider bu bilgiye, “Doğası dikkate alınırsa insanlarımızı kandırmak öyle kolay değil” sözleriyle karşılık verdi.
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