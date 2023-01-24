https://sputniknews.com.tr/20230124/putin-rus-hava-savunma-kuvvetleri-dunyanin-en-iyilerinden-biri-1066130782.html

Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri

Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muharebe koşullarındaki kullanımın, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdiğini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T21:12+0300

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ukrayna krizi

rusya

hava savunma

vladimir putin

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Putin, Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ile görüşmede, “Her şey olabiliyor, ama muharebe koşullarındaki kullanım, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.'Rusları kandırmak öyle kolay değil'Belgorod Valisi Gladkov, görüşme sırasında, daha önce bölgedeki duruma ilişkin yapılan sahte haberlerin başlarda bölge sakinlerini yanılttığını ama şimdi vatandaşların artık gerçek durumun farkında olduğunu dile getirdi.Rus lider bu bilgiye, “Doğası dikkate alınırsa insanlarımızı kandırmak öyle kolay değil” sözleriyle karşılık verdi.

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