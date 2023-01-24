https://sputniknews.com.tr/20230124/putin-rus-hava-savunma-kuvvetleri-dunyanin-en-iyilerinden-biri-1066130782.html
Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri
Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muharebe koşullarındaki kullanımın, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdiğini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T21:12+0300
2023-01-24T21:12+0300
2023-01-24T21:16+0300
ukrayna krizi
rusya
hava savunma
vladimir putin
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Putin, Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ile görüşmede, “Her şey olabiliyor, ama muharebe koşullarındaki kullanım, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.'Rusları kandırmak öyle kolay değil'Belgorod Valisi Gladkov, görüşme sırasında, daha önce bölgedeki duruma ilişkin yapılan sahte haberlerin başlarda bölge sakinlerini yanılttığını ama şimdi vatandaşların artık gerçek durumun farkında olduğunu dile getirdi.Rus lider bu bilgiye, “Doğası dikkate alınırsa insanlarımızı kandırmak öyle kolay değil” sözleriyle karşılık verdi.
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rusya, hava savunma, vladimir putin
rusya, hava savunma, vladimir putin
Putin: Rus hava savunma kuvvetleri dünyanın en iyilerinden biri
21:12 24.01.2023 (güncellendi: 21:16 24.01.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muharebe koşullarındaki kullanımın, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdiğini söyledi.
Putin, Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ile görüşmede, “Her şey olabiliyor, ama muharebe koşullarındaki kullanım, Rus hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
'Rusları kandırmak öyle kolay değil'
Belgorod Valisi Gladkov, görüşme sırasında, daha önce bölgedeki duruma ilişkin yapılan sahte haberlerin başlarda bölge sakinlerini yanılttığını ama şimdi vatandaşların artık gerçek durumun farkında olduğunu dile getirdi.
Rus lider bu bilgiye, “Doğası dikkate alınırsa insanlarımızı kandırmak öyle kolay değil” sözleriyle karşılık verdi.