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https://sputniknews.com.tr/20230124/ozlem-tureci-ve-ugur-sahin-almanyayi-terk-ediyor-1066124100.html
Özlem Türeci ve Uğur Şahin İngiltere'ye yerleşiyor
Özlem Türeci ve Uğur Şahin İngiltere'ye yerleşiyor
Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'dan taşınarak İngiltere'ye yerleşme kararı aldı. Bild gazetesi, iki... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T17:46+0300
2023-01-24T19:05+0300
dünya
özlem türeci
uğur şahin
almanya
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Kovid-19 salgınına karşı mRNA bazlı aşı geliştiren, Pfizer ile iş birliği yapan BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'nın gündemine oturdu.Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın yeni yetenekleri ve yükselen markaları ülkede tutmakta zorlandığını yazarken, 'Kovid-19 kahramanları bile ülkeyi terk ediyor' başlığıyla Berlin yönetimini eleştirdi.İngiltere'ye gidiyorlarCumhuriyet'in haberine göre, Türk bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz'dan İngiltere'ye taşıma kararı almasına dikkat çekildi. Haberde, "Eskiden 'Made in Germany' bir kalite işaretiydi fakat bu artık değişti ve giderek daha çok şirket fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışında yapıyor. Ya da tamamen gidiyor. Son örnek Alman Covid-19 devi BioNTech" denildi.'Karar vermeli'BioNTech'in Alman bürokrasisi sebebiyle ülkeden ayrıldığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan 55 yaşındaki Özlem Türeci, "Almanya'daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli" dedi.
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özlem türeci, uğur şahin, almanya
özlem türeci, uğur şahin, almanya

Özlem Türeci ve Uğur Şahin İngiltere'ye yerleşiyor

17:46 24.01.2023 (güncellendi: 19:05 24.01.2023)
© AFP 2023 / ANDRE PAINÖzlem Türeci ve Uğur Şahin
Özlem Türeci ve Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / ANDRE PAIN
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Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'dan taşınarak İngiltere'ye yerleşme kararı aldı. Bild gazetesi, iki ismin şirketin üretim ve AR-GE projeleri için Almanya'dan gittiğini belirterek Alman hükümetini eleştirdi.
Kovid-19 salgınına karşı mRNA bazlı aşı geliştiren, Pfizer ile iş birliği yapan BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'nın gündemine oturdu.
Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın yeni yetenekleri ve yükselen markaları ülkede tutmakta zorlandığını yazarken, 'Kovid-19 kahramanları bile ülkeyi terk ediyor' başlığıyla Berlin yönetimini eleştirdi.

İngiltere'ye gidiyorlar

Cumhuriyet'in haberine göre, Türk bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz'dan İngiltere'ye taşıma kararı almasına dikkat çekildi. Haberde, "Eskiden 'Made in Germany' bir kalite işaretiydi fakat bu artık değişti ve giderek daha çok şirket fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışında yapıyor. Ya da tamamen gidiyor. Son örnek Alman Covid-19 devi BioNTech" denildi.

'Karar vermeli'

BioNTech'in Alman bürokrasisi sebebiyle ülkeden ayrıldığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan 55 yaşındaki Özlem Türeci, "Almanya'daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli" dedi.
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