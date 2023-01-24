https://sputniknews.com.tr/20230124/nagehan-alci-imamoglu-aday-olabilirse-bir-muhalefet-adayinin-alacagi-maksimum-oyu-alir-1066103948.html

Nagehan Alçı: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır

Nagehan Alçı: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır

Nagehan Alçı, "Bazı çevrelerden gelen 'İmamoğlu yarın Cumhurbaşkanı seçilirse diktatör olur. Otoriter bir kişiliği var. Tüm yetkileri kendi kullanmak ister'... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T10:22+0300

2023-01-24T10:22+0300

2023-01-24T10:23+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhurbaşkanı

cumhuriyet halk partisi (chp)

adaylık

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HaberTürk yazarı Alçı bugün kaleme aldığı yazısında, "Öncelikle şunu kabul etmek gerekir: İmamoğlu aday olabilirse bir muhalefet adayının alacağı maksimum oyu alır. İkincisi, bu ülkede mevcut sistemde bile bir cumhurbaşkanı arkasına TBMM çoğunluğunu alamazsa asla otoriter bir yönetim sergileyemez. Yani TBMM çoğunluğu olmazsa mevcut sistemde Cumhurbaşkanı’nın eli kolu bağlı. 'Tamam işte İmamoğlu’nun aday olup kazandığı ve 6’lı Masa’nın mecliste çoğunluğu aldığı senaryoda İmamoğlu istediği her şeyi yapabilir' diyorsanız size bir şey hatırlatayım… Ortada sadece bir "iktidar-muhalefet" matematiği yok. Bir de mecliste çoğunluğu elde edecek partilerin milletvekillerinin bağlı oldukları liderler var. Unutmayalım İmamoğlu parti genel başkanı değil, yani milletvekili listelerine, kimin meclise girip kimin giremeyeceğine o karar vermiyor. Dolayısıyla parlamentoda bulunacak vekiller parti genel başkanı olmayan cumhurbaşkanına değil kendi partilerinin genel başkanlarına bağlı olacaklardır." ifadesini kullandı.Alçı şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230123/selvi-aksenerin-imamogluna-erken-secime-goturecegim-o-zaman-aday-olursun-dedigi-soyleniyor-1066061406.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhurbaşkanı, cumhuriyet halk partisi (chp), adaylık