https://sputniknews.com.tr/20230124/memur-emeklisinin-zam-farki-icin-tarih-belli-oldu-1066120235.html

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T16:14+0300

2023-01-24T16:14+0300

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ekonomi

memur

emekli

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı.Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmedi.Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? (2023 enflasyona göre memur ve emekli maaşı hesaplama)Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar.Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da açıklanan tarihten itibaren ödenmeye başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230124/bakan-nebati-borc-yapilandirma-paketinin-ayrintilarini-acikladi-48-aylik-taksitlerle-odenecek-1066119557.html

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memur, emekli, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı