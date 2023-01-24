https://sputniknews.com.tr/20230124/mehmet-barlas-masa-her-an-dagilabilir-onlari-bir-arada-tutan-tek-sey-erdogan-dusmanligi-1066112961.html

Mehmet Barlas: Masa her an dağılabilir, onları bir arada tutan tek şey Erdoğan düşmanlığı

Mehmet Barlas: Masa her an dağılabilir, onları bir arada tutan tek şey Erdoğan düşmanlığı

Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, altılı masaya ilişkin olarak "Masa her an dağılabilir bir görüntü veriyor. Onları bir arada tutan tek şey... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T13:37+0300

2023-01-24T13:37+0300

2023-01-24T13:41+0300

politika

mehmet barlas

altılı masa

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

seçim

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Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, seçim tarihinin netleşmesine rağmen altılı masanın adayının hâlâ daha belli olmadığını belirterek, "Tarih belli olsun, adayımızı hemen açıklayacağız' diyen muhalefet liderlerinin ağzını bıçak açmıyor." ifadelerini kullandı.Barlas, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: "Bu aday hikâyesi, son başvuru tarihine kadar sürecek gibi görünüyor. Sonunda da anlaşabileceklerini zannetmiyorum. İstanbul'un belediye başkanı olduğunu unutup Anadolu'da adaylık turuna çıkan Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iddiasını sürdürüyor. Bir gün umrede, ertesi gün Akşener'in yanında görüntü veren İmamoğlu yarıştan çekilecek gibi görünmüyor. Peki seçmen ne yapıyor? Seçmen kendi ekonomisine, yapılan hizmete ve güven veren lidere bakıyor. 3600 ek gösterge, rekor maaş zamları ve EYT'den sonra şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük borç affı gündemde. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu affın detayları merakla bekleniyor. 6'lı Masa ise bütün bu olumlu gelişmeleri uzaktan izliyor. Birbirlerine çelme takmakla meşguller. Hepsi kendi aralarında kavgalı. Masa her an dağılabilir bir görüntü veriyor. Onları bir arada tutan tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti ve düşmanlığı."

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mehmet barlas, altılı masa, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, seçim