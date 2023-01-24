https://sputniknews.com.tr/20230124/medvedev-rusya-yeterli-miktarda-silah-stokuna-sahip-1066126972.html

Medvedev: Rusya yeterli miktarda silah stokuna sahip

Medvedev: Rusya yeterli miktarda silah stokuna sahip

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın yeterli miktarda silah ve imha aracına sahip olduğunu söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T19:03+0300

2023-01-24T19:03+0300

2023-01-24T19:03+0300

savunma

rusya

dmitriy medvedev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064436490_0:152:2741:1694_1920x0_80_0_0_d58755a1ba1b11efa4d00954a12e1ea8.jpg

Rusya’nın İjevsk kentindeki Kalaşnikov fabrikasında düzenlenen Askeri Sanayi Kompleksi’nin Silah, Askeri ve Özel Teçhizat Üretimi Kontrolünün Çalışma Grubu toplantısında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin yeterli miktarda silah ve imha aracına sahip olduğunu söyledi.Medvedev, “Düşmanlarımız periyodik olarak şu ya da bu silahlarımızın tükendiğini ya da 2.5 seferlik füze kaldığını gözlemlediklerini söylüyor. Onları hayal kırıklığına uğratmam gerekiyor. Elimizde herşeyden yeteri miktarda var” dedi.Bu yılın başından itibaren en çok ihtiyaç duyulan silah türleri, askeri teçhizat ve imha araçlarının teslimatlarının arttırıldığına vurgu yapan Medvedev, “Yıl sonunda ulaşılan temponun bu dönemde de sürdürülmesi gerekiyor” diye konuştu.Medvedev, başta insansız hava araçları olmak üzere özel askeri operasyon sırasında en çok ihtiyaç duyulan popüler silah türlerinin üretimine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.Medvedev ayrıca, askeri-sanayi kompleksi işletmelerinin özel askeri operasyonun ihtiyaçları için Rusya Silahlı Kuvvetlerine keşif ve saldırı dronları tedarikini artırdığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230122/s-300-hava-savunma-ekipleri-moskova-bolgesinde-hava-saldirilarini-puskurtme-tatbikati-yapti-1066025576.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dmitriy medvedev