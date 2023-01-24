https://sputniknews.com.tr/20230124/medvedev-rusya-yeterli-miktarda-silah-stokuna-sahip-1066126972.html
Medvedev: Rusya yeterli miktarda silah stokuna sahip
Medvedev: Rusya yeterli miktarda silah stokuna sahip
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın yeterli miktarda silah ve imha aracına sahip olduğunu söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:03+0300
2023-01-24T19:03+0300
2023-01-24T19:03+0300
savunma
rusya
dmitriy medvedev
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Rusya’nın İjevsk kentindeki Kalaşnikov fabrikasında düzenlenen Askeri Sanayi Kompleksi’nin Silah, Askeri ve Özel Teçhizat Üretimi Kontrolünün Çalışma Grubu toplantısında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin yeterli miktarda silah ve imha aracına sahip olduğunu söyledi.Medvedev, “Düşmanlarımız periyodik olarak şu ya da bu silahlarımızın tükendiğini ya da 2.5 seferlik füze kaldığını gözlemlediklerini söylüyor. Onları hayal kırıklığına uğratmam gerekiyor. Elimizde herşeyden yeteri miktarda var” dedi.Bu yılın başından itibaren en çok ihtiyaç duyulan silah türleri, askeri teçhizat ve imha araçlarının teslimatlarının arttırıldığına vurgu yapan Medvedev, “Yıl sonunda ulaşılan temponun bu dönemde de sürdürülmesi gerekiyor” diye konuştu.Medvedev, başta insansız hava araçları olmak üzere özel askeri operasyon sırasında en çok ihtiyaç duyulan popüler silah türlerinin üretimine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.Medvedev ayrıca, askeri-sanayi kompleksi işletmelerinin özel askeri operasyonun ihtiyaçları için Rusya Silahlı Kuvvetlerine keşif ve saldırı dronları tedarikini artırdığını vurguladı.
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Medvedev: Rusya yeterli miktarda silah stokuna sahip
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın yeterli miktarda silah ve imha aracına sahip olduğunu söyledi.
Rusya’nın İjevsk kentindeki Kalaşnikov fabrikasında düzenlenen Askeri Sanayi Kompleksi’nin Silah, Askeri ve Özel Teçhizat Üretimi Kontrolünün Çalışma Grubu toplantısında konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin yeterli miktarda silah ve imha aracına sahip olduğunu söyledi.
Medvedev, “Düşmanlarımız periyodik olarak şu ya da bu silahlarımızın tükendiğini ya da 2.5 seferlik füze kaldığını gözlemlediklerini söylüyor. Onları hayal kırıklığına uğratmam gerekiyor. Elimizde herşeyden yeteri miktarda var” dedi.
Bu yılın başından itibaren en çok ihtiyaç duyulan silah türleri, askeri teçhizat ve imha araçlarının teslimatlarının arttırıldığına vurgu yapan Medvedev, “Yıl sonunda ulaşılan temponun bu dönemde de sürdürülmesi gerekiyor” diye konuştu.
Medvedev, başta insansız hava araçları olmak üzere özel askeri operasyon sırasında en çok ihtiyaç duyulan popüler silah türlerinin üretimine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.
Medvedev ayrıca, askeri-sanayi kompleksi işletmelerinin özel askeri operasyonun ihtiyaçları için Rusya Silahlı Kuvvetlerine keşif ve saldırı dronları tedarikini artırdığını vurguladı.