https://sputniknews.com.tr/20230124/masterchef-jurisinde-ayrilik-iddiasi-iki-sef-birden-gidiyor-1066108631.html
MasterChef jürisinde ayrılık iddiası: İki şef birden gidiyor
MasterChef jürisinde ayrılık iddiası: İki şef birden gidiyor
Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan ve özellikle jürilerinin dikkat çektiği MasterChef Türkiye'den şok ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T12:37+0300
2023-01-24T12:37+0300
2023-01-24T12:42+0300
masterchef
somer sivrioğlu
yaşam
jüri
danilo zanna
mehmet yalçınkaya
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Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezon da ekranlardaydı.Yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak şeflerden ikisi kadroda olmayacak.Ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu.Yeni sezonun All Star formatında yapılacağı dilden dile yayılırken MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.Yoğun çekim programı nedeniyle restoranına ve özel hayatına yeterince vakit ayıramayan Mehmet Şef'in iddialara göre aldığı ücret konusunda da sorun yaşadığı iddia edildi.Yerine gelen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barıştırdığı ikizlerden Ömür AkkorTakvim'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya'nın yerine Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddialar arasında.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gastronomi alanında ödül alan ikiz kardeşleri Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde barıştırmıştı.İddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Somer Sivrioğlu restoranlarıyla ilgilenmek için dört ay içerisinde Avusturalya'ya kesin geri dönüş yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20220521/besiktasta-istinat-duvari-coktu-duvarin-altinda-kalan-yabanci-uyruklu-2-kisi-agir-yaralandi-1056552227.html
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masterchef, somer sivrioğlu, jüri, danilo zanna, mehmet yalçınkaya
MasterChef jürisinde ayrılık iddiası: İki şef birden gidiyor
12:37 24.01.2023 (güncellendi: 12:42 24.01.2023) Abone ol
Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan ve özellikle jürilerinin dikkat çektiği MasterChef Türkiye'den şok ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef kararını verdi, bavulunu topladı ve gitti. Öte yandan bir jüri üyesinin daha veda edeceği ortaya çıktı.
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezon da ekranlardaydı.
Yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak şeflerden ikisi kadroda olmayacak.
Ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu.
Yeni sezonun All Star formatında yapılacağı dilden dile yayılırken MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.
Yoğun çekim programı nedeniyle restoranına ve özel hayatına yeterince vakit ayıramayan Mehmet Şef'in iddialara göre aldığı ücret konusunda da sorun yaşadığı iddia edildi.
Yerine gelen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barıştırdığı ikizlerden Ömür Akkor
Takvim'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya'nın yerine Ömür Akkor'a teklif yapacağı iddialar arasında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gastronomi alanında ödül alan ikiz kardeşleri Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde barıştırmıştı.
İddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Somer Sivrioğlu restoranlarıyla ilgilenmek için dört ay içerisinde Avusturalya'ya kesin geri dönüş yapacak.